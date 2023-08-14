За неделю ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении

Восток Украины остается эпицентром боевых действий, там враг пытается двигаться полномасштабным наступлением, идут тяжелые бои.

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Восток Украины остается эпицентром боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Силы обороны Украины освободили за прошедшую неделю 3 кв. км на Бахмутском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге.

По ее словам, восток Украины остается эпицентром боевых действий, там враг пытается двигаться полномасштабным наступлением, идут тяжелые бои.

"Но если анализировать с января, а сегодня уже август, то мы с вами видим, что ни на один сантиметр враг там не продвинулся. Это действительно очень тяжелые бои. ВСУ применяют там все свои умения для того, чтобы врага останавливать", - сказала Маляр.

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Замминистра обороны отметила, что на прошлой неделе и конце позапрошлой оккупанты активизировались именно на Купянском и Лиманском направлениях. По ее словам, это была реакция на наше успешное продвижение на Бахмутском направлении по южному флангу.

Маляр объяснила, что врагу важно было отвлекать наши силы по другим направлениям и усложнять ситуацию, чтобы мы не могли концентрировать силы для наступления на Бахмутском направлении.

Российские захватчики пытались вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Там шли основные бои на прошлой неделе.

Что касается Авдеевского и Марьинского направления, то там очень сложная ситуация. Враг пытается взять Марьинку под контроль, а Авдеевку - окружить. Наши воины там мужественно отстаивают эти направления еще с лета прошлого года.

К тому же, враг пытается вернуть утраченное положение в районе освобожденного Старомайорского. Поэтому там тоже ситуация напряженная.

Маляр также сообщила, что украинские защитники успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились… Для того, чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию", – отметила замминистра.

Ситуация на фронте

В воскресенье, 13 августа, силы обороны Украины провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись вперед на западе Донецкой - востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

12 августа заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла слухи о том, что украинские защитники закрепились на левом берегу Херсонщины.

"Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет", - написала Маляр.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сейчас является самой заминированной страной в мире. На некоторых участках линии фронта можно обнаружить до пяти мин на один квадратный метр, что составляет определенное препятствие для украинских войск.

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