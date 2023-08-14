ВСУ продвинулись вперед на двух участках фронта – ISW

Украинские силы провели наступательные операции и достигли успеха на западе Донецкой - востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области.

https://glavred.info/ukraine/vsu-prodvinulis-vpered-na-dvuh-uchastkah-fronta-isw-10493065.html Ссылка скопирована

Пока что непонятно, полностью ли оккупанты отошли из Урожайного / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

В воскресенье, 13 августа, силы обороны Украины провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись вперед на западе Донецкой - востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW напомнили, что Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы провели наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях и достигли частичного успеха в районе Работино (западная часть Запорожской области, 13 км к югу от Орехова).

Несколько российских источников утверждали 12 августа, что российские войска отошли из Урожайного (на границе Донецкой и Запорожской областей). Однако 13 августа многие российские источники опровергли эти заявления. Вместо этого они заявили, что российские войска все еще занимают южную часть Урожайного.

видео дня

Эксперты ISW не могут подтвердить, что российские оккупанты полностью отошли из Урожайного.

"Российские войска, вероятно, пока удерживают позиции по меньшей мере в южной части населенного пункта", – говорится в сообщении института.

Ситуация на фронте - карты ISW / Фото: understandingwar.org

Контрнаступление ВСУ

Cитуация в Украине остается благоприятной для Киева, несмотря на ограниченный прогресс, достигнутый в контрнаступлении. Так считают аналитики ISW Каролина Хирд и Екатерина Степаненко, Фредерик В. Каган из американского института предпринимательства. Они назвали условия, при которых контрнаступление ВСУ будет иметь успех.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты в глубокой обороне – ВСУ перехватили инициативу на фронте. Зеленский признал, что "усталость наших героев объективна – более 17 месяцев полномасштабной войны".

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сейчас является самой заминированной страной в мире. На некоторых участках линии фронта можно обнаружить до пяти мин на один квадратный метр, что составляет определенное препятствие для украинских войск.

Другие новости: