УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ продвинулись вперед на двух участках фронта – ISW

Анна Ярославская
14 августа 2023, 07:20 обновлено 14 августа, 07:24
63
Украинские силы провели наступательные операции и достигли успеха на западе Донецкой - востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области.
ВСУ, война в Украине
Пока что непонятно, полностью ли оккупанты отошли из Урожайного / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

В воскресенье, 13 августа, силы обороны Украины провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись вперед на западе Донецкой - востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW напомнили, что Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы провели наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях и достигли частичного успеха в районе Работино (западная часть Запорожской области, 13 км к югу от Орехова).

Несколько российских источников утверждали 12 августа, что российские войска отошли из Урожайного (на границе Донецкой и Запорожской областей). Однако 13 августа многие российские источники опровергли эти заявления. Вместо этого они заявили, что российские войска все еще занимают южную часть Урожайного.

видео дня

Эксперты ISW не могут подтвердить, что российские оккупанты полностью отошли из Урожайного.

"Российские войска, вероятно, пока удерживают позиции по меньшей мере в южной части населенного пункта", – говорится в сообщении института.

Ситуация на фронте - карты ISW
Ситуация на фронте - карты ISW / Фото: understandingwar.org

Контрнаступление ВСУ

Cитуация в Украине остается благоприятной для Киева, несмотря на ограниченный прогресс, достигнутый в контрнаступлении. Так считают аналитики ISW Каролина Хирд и Екатерина Степаненко, Фредерик В. Каган из американского института предпринимательства. Они назвали условия, при которых контрнаступление ВСУ будет иметь успех.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты в глубокой обороне – ВСУ перехватили инициативу на фронте. Зеленский признал, что "усталость наших героев объективна – более 17 месяцев полномасштабной войны".

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сейчас является самой заминированной страной в мире. На некоторых участках линии фронта можно обнаружить до пяти мин на один квадратный метр, что составляет определенное препятствие для украинских войск.

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ продвинулись вперед на двух участках фронта – ISW

ВСУ продвинулись вперед на двух участках фронта – ISW

07:20 Украина
Ночью РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Ночью РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

06:38 Украина
"Не оставим без ответа": Зеленский прямо пригрозил РФ за ракетный террор

"Не оставим без ответа": Зеленский прямо пригрозил РФ за ракетный террор

23:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:20

ВСУ продвинулись вперед на двух участках фронта – ISW

06:38

Ночью РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФото

04:40

"Для нас – это проигрыш": Дикий рассказал о катастрофическом варианте окончания войны

04:31

Какой сегодня праздник 14 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:05

Какое мясо самое полезное: неожиданный ответ просто сразит наповал

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:26

Пылесос начинает местами барахлить: как улучшить тягу

02:52

Быстро, просто и качественно: как помыть жалюзи, не снимая их с окон

02:20

Вырастет на глазах: 3 метода исправить тесто, если оно не поднимается

01:55

Кейт Миддлтон по ночам звонит принцу Гарри втайне от мужа - СМИ

Реклама
01:35

"Постоянно маневрируют, чтобы их не нашли морские дроны": Жданов оценил обстановку с вражескими кораблями

00:26

Кукла Настя: Волочкова в комичном образе расстроила фанатов

13 августа, воскресенье
23:55

"Не оставим без ответа": Зеленский прямо пригрозил РФ за ракетный террор

23:10

Женщина задает только один вопрос во время собеседований и сразу получает работу

22:40

Пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине

22:24

Бритни Спирс не выходит из дома из-за неудачного ботокса: одна бровь ниже другойВидео

21:50

В ОП жестко оценили пиратство РФ в Черном море и предупредили об ответке

21:35

"Готовность к пуску – очевидна": в ВСУ предупредили об угрозе ударов "Калибрами"

21:28

Positiff показал свою лысую макушку и лишился фирменной бородки

21:10

Затишье перед бурей: банкир рассказал, какой удар готовит курс доллара в сентябре

20:46

Союзники готовят Украину к новому контрнаступлению: западные СМИ назвали сроки

Реклама
19:46

Россия соврала про стрельбу в Черном море: СМИ публикуют разговор моряковВидео

19:30

Зачем Путин убил двух девушек?мнение

19:17

Украина начала атаковать оккупантов "роями" БПЛА: раскрыта главная цель

18:55

Удар ракетами и дронами: генерал-разведчик о сценарии уничтожения Крымского моста

18:46

"Серьезное препятствие для ВСУ": Резников рассказал о сотнях километров минных полей

18:33

Не мойте эти продукты перед приготовлением: топ ошибок, которые испортят блюдо

18:30

"Наихудшие намерения": 17-летняя дочь Ольги Фреймут кардинально сменила имидж

18:30

На небе даже не будет облаков: Украину накрывает настоящий ад

17:56

Штурм окопов РФ и рукопашная: экс-командир Айдара рассказал о прорыве ВСУ на Юге

17:44

Маленькую Софийку "освободили" от жизни: армия РФ убила младенца на Херсонщине

17:05

Шольц сделал странное заявление по поставкам Украине ракет Taurus

16:32

Комбат РФ Томов раскололся в плену: сдает позиции оккупантов на ХерсонщинеВидео

16:22

Что будет, если съесть недопеченный пирог: многих ошеломит этот ответ

16:10

Одна из лучших недорогих закусок: рецепт удивит каждого

16:02

"Казармы уже нет": в Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов

15:57

Что нельзя делать 15 августа, чтобы не потерять кучу денег: приметы дня

15:56

"Слава Богу, что мы живы": Виталий Козловский ошеломил фанаток видео с позицийВидео

15:33

Пиратство РФ в Черном море: корабль оккупантов открыл огонь по сухогрузу

15:14

Водитель автобуса уснул: в Австрии в ДТП погибли 4 украинцев, из них двое – дети

15:01

"Она богиня": Евгений Клопотенко неожиданно высказался про Елену Зеленскую

Реклама
14:40

Взрывы гремели в двух областях: в РФ пожаловались на новую атаку беспилотников

14:22

Россияне истерят о потере Урожайного: что происходит в селеВидео

14:16

Будете собирать и в сентябре: как увеличить срок плодоношение огурцов

14:08

Ударит невероятная жара, 5 областей будет заливать дождями: погода в Украине на неделю

14:05

"Общество навязывало формы красоты": Наталка Денисенко жестко прокомментировала скандал с Остапчуком и Дантесом

13:05

Несостоявшаяся мать детей Кикорова впервые вышла на связь после жуткого ДТП

12:57

67-летняя Долина показала дряблое тело и набросилась на людей

12:35

РФ "накрыла" село на Херсонщине: убита семья, самой маленькой погибшей - 23 дня

12:30

Тревожный инцидент на ЗАЭС: специалист рассказал, что сделали оккупанты

12:29

Прикрываются гражданскими кораблями: в ВСУ рассказали о новой тактике флота РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять