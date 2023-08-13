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"Серьезное препятствие для ВСУ": Резников рассказал о сотнях километров минных полей

Алина Дембицкая
13 августа 2023, 18:46 обновлено 13 августа, 18:46
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Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что поставка оборудования для разминирования должна быть быстрой и систематической.
Резников, ВСУ
Резников рассказал о сотнях километров минных полей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Украина сейчас является самой заминированной страной в мире. На некоторых участках линии фронта можно обнаружить до пяти мин на один квадратный метр, что составляет определенное препятствие для украинских войск. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью The Guardian.

"Сегодня Украина является самой заминированной страной в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках линии фронта – до пяти мин на квадратный метр. Российские минные поля являются серьезным препятствием для наших войск, но не непреодолимым. У нас есть квалифицированные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, который протянулся на сотни километров на востоке и юге Украины", - сказал Резников.

Как отметил министр обороны, на этом этапе украинского контрнаступления, ВСУ критически не хватает оборудования для разминирования.

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"Оборудование для разминирования давно разблокировано, и мы благодарны нашим международным партнерам за уже оказанную поддержку. Важным шагом в этом направлении стало создание на последней встрече в Рамштайне коалиции по разминированию по инициативе министра обороны Литвы. Также жизненно необходимо расширить и ускорить подготовку саперов", - сказал он.

Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что поставка оборудования для разминирования должна быть быстрой и систематической.

"Саперы нужны здесь и сейчас. Их работа спасает жизни и обеспечивает продвижение наших войск. Коалиция по разминированию построена по принципу "учи и оснащай". Его эффективная реализация приблизит победу Украины", - добавил министр.

Как сообщал Главред, в рядах армии страны-агрессора России началась самоликвидация. О двух таких случаях рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. В частности, он сообщил, что 1 августа в поселке Мелитопольского района российские захватчики подорвались на минах, которые они сами же устанавливали. Чиновник рассказал, что сейчас оккупанты устанавливают много таких мин на оккупированных территориях.

Также ранее сообщалось, что на территории Киевщины трактор подорвался на противотанковой мине. Водитель, 34-летний мужчина, был госпитализирован с телесными повреждениями. По данным полиции, рядом с местом взрыва обнаружено еще 13 мин.

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