ВСУ продвинулись у 3 участков фронта на юге, закрепляются на позициях – Генштаб

Оккупационные войска агрессора России атакуют на Купянском и Лиманском направлениях, рассказал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

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У ВСУ есть частичные успехи в Запорожской и Донецкой областях - Генштаб / Коллаж: 3-я ОШб, Минобороны РФ

Силы обороны Украины в рамках контрнаступления продвинулись на южном фронте и закрепляются на позициях. Войска двигаются к югу от Бахмута и устанавливают контроль над новыми рубежами. Российские оккупационные войска ведут наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ВСУ достигли частичного успеха в районе населенных пунктов Урожайное, Приютное и Вербовое. Войска закрепляются на новых рубежах.

Бахмутское направление

В районе Бахмута Донецкой области украинские войска продолжают наступать к югу от города. Закрепляются на отвоеванных рубежах.

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Донецкая область

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", - сказал Ковалев.

Купянско-Лиманское направление

По словам представителя Генштаба, на Купянском и Лиманском направлениях силы обороны Украины по-прежнему сдерживают наступление российских оккупантов.

В частности, оккупанты провели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ. По его словам, операция идет сложно, однако российские оккупанты демонстрируют наличие страха.

Австрийский военный эксперт Том Купер считает, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, потому что был изменен тип операции. Как полагает аналитик, первоначальный план Украины не сработал, поскольку Запад не дал Киеву нужного количества оружия.

Журналисты CNN со ссылкой на западного дипломата написали, что ВСУ могут не достичь прогресса в боях с оккупантами РФ в следующие недели. Враг выстроил мощные "оборонительные" редуты, которые сложно преодолеть.

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