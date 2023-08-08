Контрнаступление ВСУ буксует: на Западе назвали причину и дали тревожный прогноз

Западные дипломаты говорят, что оккупанты оборудовали несколько оборонительных линий, которые трудно преодолеть.

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На Западе оценили контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Маловероятной является вероятность того, что ВСУ смогут достигнуть определенного прогресса на поле боя в течение следующих нескольких недель, который изменит баланс войны с РФ.

Об это заявил высокопоставленный западный дипломат в интервью CNN. При этом на Западе все больше осознают нереалистичность первоначальных ожиданий от украинского контрнаступления,

Демократ от Иллинойса Майк Квигли, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими командирами, тренирующими украинские бронетанковые войска, говорит, что наступает самое сложное время войны и оценки становятся все более отрезвляющими.

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Основным вызовом для украинских войск остается прорыв через оборонительные линии России в восточной и южной частях страны, которые оснащены десятками тысяч мин и разветвленной сетью окопов.

Как утверждается в материале, украинские войска понесли там "ошеломляющие потери", что заставило украинское командование задержать некоторые подразделения для перегруппировки и уменьшения потерь.

Западные дипломаты говорят, что оккупанты оборудовали несколько оборонительных линий, и ВСУ на самом деле не прошли первую линию обороны РФ.

"Даже если они будут продолжать воевать в течение следующих нескольких недель – если они не смогли осуществить больше прорывов в течение последних 7-8 недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, совершат их?", — задаются вопросами на Западе.

При этом эксперты обращают внимание на то, что приближающаяся осень ухудшит погодные и боевые условий, что дает украинским силам ограниченное время для продвижения вперед.

Высокопоставленный американский военный чиновник назвал отсутствие прогресса на местах одной из причин того, что украинские войска чаще наносят удары по российской территории, "пытаясь показать уязвимость России".

Западные чиновники также признают, что первоначальные ожидания были "нереалистичными" и теперь способствуют давлению на Украину со стороны некоторых партнеров, чтобы начать мирные переговоры, в том числе рассмотреть возможность территориальных уступок.

Еще одна проблема – вероятность того, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами приведет к "игре в обвинения" между украинскими чиновниками и их западными сторонниками, что может создать разногласия внутри альянса союзников.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Алексей Данилов назвал главную проблему в освобождении территорий. Украинским военным никто не ставил дедлайнов по освобождению территорий, а говорить о графиках могут лишь те люди, которые на самом деле не понимают, что такое война, сказал он.

Напомним, западные СМИ писали о том, что ВСУ выходят на важнейшие высоты, есть три направления наступления. Силы обороны Украины продвинулись на фронте. Они ослабили "оборону" оккупантов России, нарушили их логистику и получили плацдарм для дальнейшего движения. Теперь ВСУ могут пойти на восток от Бахмута и повернуть на юг к Донецку, продвинуться на юг от Угледара к Мариуполю или выйти к Токмаку, потом к Мелитополю, чтобы изолировать Крымский полуостров и все российские войска.

Спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень сказал, что освобождение Старомайорского было уникальным. Украинским бойцам пришлось продвигаться сквозь тотальное минирование оккупантами территории. Эксперты полагают, что ВСУ удалось разрушить первую линию "обороны" захватчиков.

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