"Началась самоликвидация": оккупанты подорвались на своих минах и расстреляли волонтеров из РФ

Пьяный оккупант расстрелял трех российских волонтеров, которые привезли захватчикам гуманитарную помощь.

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Оккупанты подорвались на своих минах и расстреляли волонтеров из РФ/ коллаж: Главред, фото: Facebook, скрин, pixabay

В рядах армии страны-агрессора России началась самоликвидация. О двух таких случаях рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. В частности, он сообщил, что 1 августа в поселке Мелитопольского района российские захватчики подорвались на минах, которые они сами же устанавливали.

Чиновник в эфире телемарафону рассказал, что сейчас оккупанты устанавливают много таких мин на оккупированных территориях.

"У врага началась самоликвидация. Так, на примере вчерашнего дня мы видим, что в поселке Михайловка Мелитопольского района была самоликвидация оккупантов, которые подорвались на своих минах. Что интересно, эти мины они разбрасывают по всей территории временно оккупированной, и сами же ликвидируются, что не может не радовать", – рассказал Федоров.

видео дня

Также он сообщил об еще одном случае, когда пьяный российский оккупант расстрелял волонтеров, которые привезли гумпомощь захватчикам.

"Вторая самоликвидация была в пригороде Мелитополя. Мы часто говорили, что вражеские войска пьянствуют и применяют наркотические средства. И вчера (1 августа – ред.) один оккупант, который был пьян, расстрелял трех российских волонтеров, которые приехали из какого-то дальнего региона РФ и, что интересно, привезли гуманитарную помощь тем военным, которые их и расстреляли", – отметил Федоров.

Война в Украине

В ВСУ сообщили, что РФ может в ближайшее время атаковать Украину ракетами. В акватории Черного моря увеличилось количество кораблей, на борту которых могут быть ракеты. Общий залп "Калибров" может достигать 12 ракет. Уровень ракетной угрозы очень высок.

Раньше в ВСУ назвали странное отличие атаки РФ "Шахедами" 2 августа. Оккупанты запускали дроны по Украине сразу с трех направлений, хотя раньше они делали это только с одного или двух направлений.

Напомним, в Генштабе сообщили, что россияне штурмуют позиции ВСУ. В течение суток, 2 августа, на фронте произошло 33 боевых столкновения. В Запорожской области армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения ВСУ.

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