Россияне штурмуют позиции ВСУ: в Генштабе сообщили об авиаударах

В Запорожской области армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения ВСУ.

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Оккупанты штурмуют позиции ВСУ / коллаж: Главред, фото: t.me/KOS_ZSU

В вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что в течение суток, 2 августа, на фронте произошло 33 боевых столкновения.

"На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов", - говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Также наши военные продолжают сдерживать наступление российских войск возле Марьинки. На Запорожье армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения ВСУ.

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"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в своде.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что эксперт объяснил, как ВСУ могут вернуть Бахмут. Гетман пояснил, что наступление с южной стороны идет активнее, чем с Северной и на то есть свои причины.

РФ может в ближайшее время атаковать Украину ракетами. На боевое дежурство вышли российские ракетоносители "Калибров". Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие.

От Старомайского почти ничего не осталось. Военные отметили, что отбить у оккупантов населенный пункт было чрезвычайно сложно из-за разрушения.

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