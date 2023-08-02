РФ может в ближайшее время атаковать Украину ракетами: ВСУ - о серьезной опасности

В акваторию Черного моря вышел российский ракетоноситель "Кинжалов".

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РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты в ближайшее время могут ударить по Украине своими ракетами. В акватории черного моря увеличилось количество кораблей, на борту которых могут быть ракеты. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Сообщается, что на боевое дежурство вышли российские ракетоносители "Калибров".

"На боевое дежурство последовательно выведены подводный и надводный ракетоносители. Общий залп "Калибров" в таком случае может достигать 12 ракет. Уровень ракетной угрозы очень высок", - говорится в сообщении.

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Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие. Ведь даже последствия работы ПВО могут быть опасными из-за падения обломком.

В то же время в ВСУ сообщают, что проблематичным остается обнаруживание в Черном море подводных ракетоносителей. Всего в акватории Черного моря находится 3 подлодки, на борту каждой может быть до 4 ракет.

Таким образом общий залп российских ракет может составлять 52 единицы.

Ракетный террор россиян

Недавно советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

Также сообщалось, что РФ готовит мощную атаку в ближайшее время: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара. Так, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор может в очередной раз ударить по портовой инфраструктуре Украины.

"Наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что они готовятся к следующим атакам", - отметила Гуменюк.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства заявил, что Украина выстоит против ударов "российского зла".

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