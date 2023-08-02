Украли 35 кг еды "в дорогу": россиян с позором выселили из гостиницы Турции

Работники отеля сняли на видео, сколько вкусностей отдыхающие из РФ нагребли к себе в номер, чтобы забрать домой.

https://glavred.info/world/ukrali-35-kg-edy-v-dorogu-rossiyan-s-pozorom-vyselili-iz-gostinicy-turcii-10490383.html Ссылка скопирована

Россияне пытались вынести из отеля Турции 35 кг еды/ коллаж: Главред, фото: скрин

Граждане страны-агрессора России пытались вынести с собой из отеля 35 кг еды после отдыха в турецкой Анталии.

Очевидно, разные вкусности россияне таскали к себе в номер после каждого приема пищи в ресторане отеля. Соответствующее видео обнародовал белорусский оппозиционный медиа-ресурс NEXTA в соцсетях.

На видео видно, как работники отеля перед выселением отдыхающих проверяют их номер и находят в холодильнике и на полках очень много еды.

видео дня

"Я такого в жизни не видела. Они обокрали весь отель. Здесь полотенце, здесь сухофрукты, здесь инжир. Я шокирована... Я такая злая, у меня просто руки дрожат. Они не уважают никого", – комментируют работницы отеля.

Россиянка, голос которой можно услышать за кадром, пытается оправдаться, мол, это просто "еда в дорогу, чтобы есть ее в поезде". Но она не объяснила, как собиралась со своей семьей съесть 35 кг еды во время дороги домой.

Россияне пытались вынести из отеля Турции 35 кг еды/ скрин

Смотрите видео, как россиян выселяли из отеля Турции:

Пользователи сети очень быстро отреагировали на эту ситуацию и высмеяли россиян в комментариях. Некоторые намекали, что россияне то же самое делают в Украине, намекая на мародерство российских оккупантов, некоторые удивлялись, как это возможно – набрать с собой столько еды.

В целом пользователи оставляли следующие комментарии:

"Типичные русские пословицы на практике: "можно брать всё, что плохо лежит";

"Россия – это не европейская цивилизация";

"Проверяйте каждого россиянина, куда бы он ни выезжал!" ;

"Это больше еды и туалетных принадлежностей, чем когда-либо было в путинской армии";

"Видимо, эта культура воровства у них в крови";

"В отеле должны проверить стиральную машину, на всякий случай... ";

"Русские такие клоуны...";

"Они украли унитаз? ";

"Не удивлен";

"Не зря говорят, что нищий – состояние души, а не кошелька".

Ранее сообщалось, что россиянин набросился на украинок в Турции. Россиянин сначала разбрасывал вещи украинок, которые отдыхают с детьми, а потом начал оскорблять их с использованием нецензурной лексики, и заявил, что он воевал в Украине и убивал украинцев.

Позже стало известно, что украинцы угрожают после скандала в Турции. Украинка Алена уже несколько дней подряд получает угрозы от россиянина, устроившего скандал прямо на курорте в Турции. Он угрожает женщине убийством.

Читайте также: