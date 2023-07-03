"Россияне меня найдут и убьют": украинке угрожают после скандала в Турции

Украинка Алена уже несколько дней подряд получает угрозы от россиянина, устроившего скандал прямо на курорте в Турции. Он угрожает женщине убийством. Об этом она лично рассказала в интервью Каролине Ашион. Видео уже разлетелось в Сети.
В разных соцсетях и мессенджерах женщине присылают фото мертвых военных и угрожают поступить так же с ней и ее детьми.
"Это чудовище сказало, что убьет меня и моих детей, чтобы мы не размножались. (Говорил - Главред), что он "таких" уже убивал. Я отошла от стресса и пошла к руководству (гостиницы - Главред). Они мне сказали, что все хорошо будет, дали мне охрану", - сказала Алена.
Она добавила, что ей поступают угрозы. Россияне даже нашли адреса, где живет женщина, ее родители, где обустроен ее бизнес.
"Мне говорят, что 140 миллионов россиян меня найдут и убьют. Поэтому я это дело не оставила, я поехала в полицию", - рассказала женщина.
Самого же россиянина выселили из гостиницы вместе с его девушкой. Теперь они отдыхают в другом отеле.
Смотрите видео о преследовании украинки:
Скандал на курорте в Турции
Российский турист устроил скандал на курорте и начал хвастаться тем, что убивал украинцев на кровавой войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.
Все началось с того, что украинцы отошли от шезлонгов и в этот момент туда пришли россияне. Они нагло выбросили вещи украинцев в сторону и заняли их места.
Украинка позвала на помощь охрану, а россиянин начал кричать, что украинкам нужно было спонсировать ВСУ, а не ехать на отдых.
"Что, приехали отдыхать? Лучше бы проспонсировали свою армию. Конченые. Такие же растут (дети - Главред)", - сказал россиянин.
Смотрите видео конфликта между украинками и россиянином в Турции:
Напомним, россиянка с мужем в Таиланде набросились на гражданку Великобритании. Сообщается, что когда женщина вежливо к ней обратилась, то жительница страны-агрессора откусила пострадавший кусок пальца и напала на собаку.
Ранее сообщалось, что в Киеве в одном из кафе посетители во время застолья начали петь песни скандального российского певца Григория Лепса, который поддерживает политику российского диктатора Владимира Путина и российскую вооруженную агрессию против Украины. Когда девушка, которая это услышала, попыталась зафиксировать это на телефон и сделала замечание администрации заведения, ее грубо вытолкали за дверь.
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