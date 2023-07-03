"Россияне меня найдут и убьют": украинке угрожают после скандала в Турции

Россиянин на турецком курорте начал угрожать украинке и ее детям убийством.

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В Турции вспыхнул скандал между украинкой и россиянином / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинка Алена уже несколько дней подряд получает угрозы от россиянина, устроившего скандал прямо на курорте в Турции. Он угрожает женщине убийством. Об этом она лично рассказала в интервью Каролине Ашион. Видео уже разлетелось в Сети.

В разных соцсетях и мессенджерах женщине присылают фото мертвых военных и угрожают поступить так же с ней и ее детьми.

"Это чудовище сказало, что убьет меня и моих детей, чтобы мы не размножались. (Говорил - Главред), что он "таких" уже убивал. Я отошла от стресса и пошла к руководству (гостиницы - Главред). Они мне сказали, что все хорошо будет, дали мне охрану", - сказала Алена.

видео дня

Она добавила, что ей поступают угрозы. Россияне даже нашли адреса, где живет женщина, ее родители, где обустроен ее бизнес.

"Мне говорят, что 140 миллионов россиян меня найдут и убьют. Поэтому я это дело не оставила, я поехала в полицию", - рассказала женщина.

Самого же россиянина выселили из гостиницы вместе с его девушкой. Теперь они отдыхают в другом отеле.

Смотрите видео о преследовании украинки:

В Турции вспыхнул скандал между украинкой и россиянином / фото: скриншот

Скандал на курорте в Турции

Российский турист устроил скандал на курорте и начал хвастаться тем, что убивал украинцев на кровавой войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Все началось с того, что украинцы отошли от шезлонгов и в этот момент туда пришли россияне. Они нагло выбросили вещи украинцев в сторону и заняли их места.

Украинка позвала на помощь охрану, а россиянин начал кричать, что украинкам нужно было спонсировать ВСУ, а не ехать на отдых.

"Что, приехали отдыхать? Лучше бы проспонсировали свою армию. Конченые. Такие же растут (дети - Главред)", - сказал россиянин.

Смотрите видео конфликта между украинками и россиянином в Турции:

В Турции вспыхнул скандал между украинкой и россиянином / фото: скриншот

Напомним, россиянка с мужем в Таиланде набросились на гражданку Великобритании. Сообщается, что когда женщина вежливо к ней обратилась, то жительница страны-агрессора откусила пострадавший кусок пальца и напала на собаку.

Ранее сообщалось, что в Киеве в одном из кафе посетители во время застолья начали петь песни скандального российского певца Григория Лепса, который поддерживает политику российского диктатора Владимира Путина и российскую вооруженную агрессию против Украины. Когда девушка, которая это услышала, попыталась зафиксировать это на телефон и сделала замечание администрации заведения, ее грубо вытолкали за дверь.

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