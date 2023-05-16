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В одном из кафе Крыма жене оккупанта не дали спеть гимн РФ: россиянка устроила истерику

Анна Ярославская
16 мая 2023, 11:49 обновлено 16 мая, 11:53
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Россиянка захотела исполнить гимн страны-агрессора РФ в одном из заведений Евпатории, но владельцы ей отказали.
Крым
В одном из кафе Крыма жене оккупанта не дали спеть гимн РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Во временно оккупированном Крыму гражданка страны-агрессора РФ устроила скандал из-за того, что ей не разрешили спеть гимн России. Инцидент произошел в одном из заведений Евпатории, а соответствующее видео опубликовали в Сети.

Жена оккупанта попыталась испортить впечатление от исполнения армянской песни и разбавить вечер гимном РФ. Владельцы ей отказали, передает ЧП/Крым.

"Мы с компанией, сидя за столом, услышали, как парень пел армянскую песню, решили спеть гимн России, на что нам категорически отказали", - сказала она.

видео дня

Женщина разразилась обвинениями и заявила, что ее муж участвовал в двух войнах в Сирии, а также в так называемой "СВО", то есть в захватнической войне РФ в Украине. Также россиянка пригрозила написать заявление в полицию.

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Смотрите видео с истерикой жены оккупанта в нашем Telegram-канале:

Скриншот

Освобождение Крыма

Украина будет освобождать оккупированный Крым способом, который посчитает необходимым. Полуостров принадлежит украинскому государству. Россияне, которые понимают всю ситуацию, должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В начале апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет освободить оккупированный россиянами Крым довольно скоро, это может произойти примерно за 5-7 месяцев. По его словам, у РФ нет ресурсов и сил, чтобы удержать захваченный полуостров.

Приблизительно 68% украинцев придерживаются точки зрения, согласно которой Украина должна попытаться освободить военным путем все свои территории в границах 1991 года, включая оккупированный Крым. Около 24% считают, что от силовой операции на Крымском полуострове следует воздержаться в случае возвращения всех территорий вместе с Донбассом. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

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