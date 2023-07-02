"Знаешь, сколько я убил таких, как вы?": россиянин набросился на украинок в Турции

Россиянин сначала разбросал вещи украинок, которые отдыхают с детьми, а потом начал оскорблять их с использованием нецензурной лексики.

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Россиянин налетел с угрозами на украинок в Турции/ скрин

На пляже Турции произошел конфликт между украинками и россиянами. Один из россиян грубо высказывался в сторону мам с детьми из Украины, которые находились там на отдыхе, затем начал оскорблять всех украинцев в целом и в конце концов признался, что он якобы лично убивал украинцев на фронте во время войны страны-агрессора России протыв Украины.

Соответствующее видео, которое сняла одна из украинок, появилось в сети. Как отмечается в описании к видео, граждане Украины оставили свои вещи на шезлонге на пляже, а когда вернулись туда через час, то увидели, что их вещи разбросаны по земле, а на шезлонге устроился россиянин.

Когда украинки попытались поговорить с гражданином страны-агрессора России, тот отвечал им в грубой форме и с использованием нецензурной лексики.

видео дня

Очевидно, что конфликт перешел в грубую форму еще до того, как женщина начала записывать всё на видео. Когда украинка начала видеозапись, она попросила повторить то, что россиянин говорил в их сторону. На что он ответил: "Че вам повторить? Чего вы набросали свои вещи?".

Далее он начал говорить, якобы всех украинцев нужно убить, и бесцеремонно спрашивать, сколько украинских военных погибло на фронте.

"Слышь, ты, сколько у тебя "микол" полегло? Че, приехали отдыхать? Лучше бы проспонсировали свою армию", – заявил россиянин, после чего начал оскорблять не только украинок, но и их детей.

Далее он заявил, якобы сам лично убивал украинцев. Он начал щеголять захваченными Россией украинскими территориями и сказал: "Знаешь, сколько я замочил таких, как вы?".

Украинцы в конце концов начали звать охрану. Чем закончился конфликт, неизвестно.

Россиянин налетел с угрозами на украинок в Турции/ скрин

Смотрите видео конфликта между украинками и россиянином в Турции:

Напомним, россиянка с мужем в Таиланде набросились на гражданку Великобритании. Сообщается, что когда женщина вежливо к ней обратилась, то жительница страны-агрессора откусила пострадавший кусок пальца и напала на собаку.

Ранее сообщалось, что в Киеве в одном из кафе посетители во время застолья начали петь песни скандального российского певца Григория Лепса, который поддерживает политику российского диктатора Владимира Путина и российскую вооруженную агрессию против Украины. Когда девушка, которая это услышала, попыталась зафиксировать это на телефон и сделала замечание администрации заведения, ее грубо вытолкали за дверь.

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