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РФ может отвести войска с юга Украины, чтобы удержать Бахмут – ISW

Алёна Воронина
2 июля 2023, 08:50 обновлено 2 июля, 08:59
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Контрнаступление украинских военных в Бахмуте может поставить командование российской оккупационной армии перед сложным выбором.
Владимир Путин, российские военные
РФ может отвести войска с юга Украины, чтобы удержать Бахмут/ коллаж: Главред, фото: скрин, Минобороны РФ

Командование армии страны-агрессора России может оказаться перед сложным выбором вследствие военных операций защитников Украины вокруг Бахмута в Донецкой области.

Российским оккупантам придется либо рисковать возможностью появления уязвимых точек на Херсонщине и Луганщине, либо отвести свои войска с юга Украины. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они отмечают, что российская оккупационная армия, вероятно, реагирует на контрнаступление украинских военных у Бахмута переброской на это направление своих войск с других направлений.

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"Если российских подкреплений, уже присланных в Бахмут, будет недостаточно для удержания достигнутых успехов в этом районе, российское командование может оказаться перед сложным выбором: или рисковать созданием серьезных уязвимых точек в Херсонской и Луганской областях, или начать отводить войска с юга Украины", – считают аналитики ISW.

Контрнаступление ВСУ

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на американского военного писало, что контрнаступление ВСУ движется медленно по нескольким причинам. Среди них – минные заграждения, отсутствие эффекта внезапности и недостаточные логистические проблемы у россиян.

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный прокомментировал ситуацию вокруг контрнаступления ВСУ. В интервью американскому изданию The Washington Post он подчеркнул, что его "раздражают" комментарии относительно "медленного" наступления ВСУ.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью", – отметил украинский военачальник.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий, но хочет сохранить свой народ. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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