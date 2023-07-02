В Украине масштабная воздушная тревога: РФ подняла в воздух 7 самолетов с ракетами

В воздухе находятся семь бортов Ту-22М3, есть угроза атаки. Кроме этого, РФ вывела в Черное море три корабля-ракетоносителя с общим залпом 16 "Калибров".

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В Украине масштабная воздушная тревога/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

В Украине утром в воскресенье, 2 июля объявили масштабную воздушную тревогу, угроза ракетных ударов есть для большей части нашего государства.

Страна-агрессор Россия подняла в воздух семь бортов Ту-22М3. Об этом сообщили воздушные силы ВСУ в Telegram.

Отмечается, что семь бортов Ту-22М3 поднялось в воздух с аэродрома Моздок в стране-агрессоре России.

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Также РФ держит в Черном море три корабля-ракетоносителя, общий залп которых составляет 16 "Калибров".

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 2 июля, атаковала Киев дронами-камикадзе Shahed. Это первая атака на Киев за последние 12 дней. Силы ПВО сбили все вражеские цели в небе над столицей Украины. Также взрывы во время работы противовоздушной обороны слышали в еще двух областях – в Николаевской и Запорожской.

Обстрел Краматорска 27 июня 2023

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, Россия прицельно ударила по местам скопления людей в Краматорске. Были повреждены здания отеля, заведения питания и несколько частных домов.

Вечером 28 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские ракеты убили в Краматорске 11 человек, в частности, троих детей. Травмированы и ранены более 60 человек.

Утром 29 июня из-под завалов в Краматорске достали тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до 12 человек, погибли трое детей. Пострадали 60 человек, в том числе и младенец. Спасены 11 человек, из них 7 – подразделением ГСЧС. Аварийно-спасательные работы были завершены.

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