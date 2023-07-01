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Гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли вероятную формулу и сроки

Алексей Тесля
1 июля 2023, 23:50 обновлено 1 июля, 23:50
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Речь идет о многосторонней системе гарантий на переходный период до вступления Украины в НАТО.
НАТО, Владимир Зеленский
У Владимира Зеленского ждут международных гарантий Украине / УНИАН, Офис президента Украины

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано на саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Речь идет о многосторонней системе гарантий на переходный период до желаемого вступления Украины в НАТО после окончания войны, сообщает немецкое издание FAZ.

Отмечается, что соответствующее рамочное соглашение с Германией, Францией, Великобританией и США уже почти готово.

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При этом каждая страна-участник будет заключать с Киевом отдельное соглашение. Речь идет об оружии, деньгах, военной помощи и обучении. Это должно позволить Киеву защитить себя без прямого вмешательства стран-гарантов.

Кроме того, подчеркивается, что Германия хочет предложить сохранить нынешний уровень помощи до конца войны.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина готова вступить в Североатлантический альянс, но Киев ждет, когда в НАТО будут готовы принять соответствующее решение.

По мнению Зеленского, гарантии безопасности нужны не только Украине, но и странам-соседям.

Напомним, президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку интеграции Украины в Североатлантический альянс. Они призвали НАТО усилить военную помощь Киеву и потребовали от агрессора России вывести свои войска с украинской земли.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает планы Украины по вступлению в НАТО. Двери для Киева остаются открытыми. Однако решение должны поддержать все 30 стран-участников Альянса.

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