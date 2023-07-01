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"Ушла отсюда": в кафе Киева пели песни Лепса и вытолкали девушку за замечание

Алёна Воронина
1 июля 2023, 23:13 обновлено 1 июля, 23:15
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Девушка пыталась снять на телефон, как посетители заведения при молчаливом согласии администрации пели песни заядлого путиниста, но ее грубо выставили за дверь.
В кафе Киев пелы песни Лепса
В кафе Киева пели песни Лепса и вытолкали девушку за замечание/ скрин

В Киеве в одном из кафе посетители во время застолья начали петь песни скандального российского певца Григория Лепса, который поддерживает политику российского диктатора Владимира Путина и российскую вооруженную агрессию против Украины.

Когда девушка, которая это услышала, попыталась зафиксировать это на телефон и сделала замечание администрации заведения, ее грубо вытолкали за дверь. Соответствующее видео обнародовал в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан с позывным Штирлиц.

"Киев, кафе "Дубровка". Песни Лепса. Девушку, сделавшую администрации замечание, вытолкали из заведения...", – написал военный под видео.

В видеоролике видно, как двое посетителей – парень и девушка – во время празднования посреди зала поют одну из песен путиниста Лепса. За кадром можно услышать, как администрация подходит к девушке, которая пыталась снять это на телефон, и спрашивает, что она делает. На что девушка спокойно отвечает, что сейчас в этом зале два человека поют песни российского певца, который предлагал платить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard, который Украине дал Запад.

Когда представительница администрации заведения это услышала, она начала сначала настойчиво просить девушку покинуть заведение, а уже через несколько секунд перешла к крикам и нецензурной лексике и начала выталкивать ее на улицу. При этом в заведении мотивировали такие действия тем, что девушка якобы мешает посетителям праздновать.

Смотрите видео, как в кафе Киева пели песни Лепса и вытолкали девушку за замечание:

Напомним, недавно путинисты Николай Басков и Григой Лепс отметились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard. По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" присоединятся и другие российские исполнители.

Напомним, любители путиниста Лепса во Львове получили повестки. Ребятам вручили повестки из-за того, что громко слушали музыку известного певца, который поддерживает страну-оккупанта Россию и посещал оккупированные территории Украины.

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