Любители путиниста Лепса во Львове получили повестки

Во Львове вручили повестки молодым людям, которые громко слушали музыку известного российского певца, который поддерживает войну в Украине.

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Во Львове ребята получили повестки из-за музыки врага / коллаж Главред: фото: патрульная полиция Львовщины, Информатор Украина

В воскресенье, 7 мая, в центре Львова прохожий сделал замечание пассажирам автомобиля Range Rover, потому что те громко слушали песню российского исполнителя Григория Лепса, который поддерживает страну-оккупанта Россию и посещал оккупированные территории Украины.

Прохожий снял на видео инцидент и после замечания агрессивный пассажир автомобиля пытался выбить из его рук телефон и хотел ударить в лицо. Позже ребята припарковали автомобиль подальше, на площади Адама Мицкевича, а сами с места скрылись.

После активной огласки этой ситуации патрульные сообщили на своей странице в Facebook, что 8 мая остановили машину на одной из улиц Львова.

видео дня

Во Львове ребята получили повестки из-за песен Лепса / скриншот: Главред​​​

Смотрите видео, как во Львове молодые люди слушали музыку оккупантов и нарвались на проблемы, в Telegram-канале Главред:

"Патрульные остановили это транспортное средство на улице Кульпарковской. Полицейские установили данные водителя, им оказался 26-летний житель Донецкой области. Кроме того, выяснили, что агрессивно вел себя 20-летний житель города Одессы. Лиц сопроводили во Львовское районное управление полиции N°1.там молодой человек получил от участкового протокол за хулиганские действия. Их проверили на причастность к врагу", - информирует Патрульная полиция.

Когда правоохранители завершили все необходимые действия, водитель, пассажир и их друзья получили повестки от военных.

Напомним, что в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Забронировать могут чиновников, ученых и сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

Юрист Никита Муренко рассказал, как отказаться от повестки законно. Он утверждает, что отказаться от повестки можно, если данные в документ внесли с ошибками.

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