Адвокат пояснила, можно ли отказаться от врученной на улице повестки

Единственный случай, при котором человек может отказаться подписывать повестку, говорит адвокат Виктория Тютюнникова - если она заполнена неправильно.

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Можно ли отказаться от врученной на улице повестки: объяснение адвоката / коллаж фото УНИАН и УП

Если человеку сотрудники ТЦК (в просторечии – военкомата) вручили повестку на улице, то отказаться от нее практически невозможно. Об этом заявила в комментарии для тематического материала Главреда адвокат Виктория Тютюнникова.

По ее словам, единственный случай, при котором человек может отказаться подписывать повестку ‒ если она заполнена неправильно.

"Если при составлении повестки лицо видит, что имеют место ошибки в форме и содержании повестки (неполнота данных или отсутствие обязательных реквизитов) и/или нарушения в процедуре ее выдачи (выдает неполновесный субъект и т.д.), то оно может отказаться подписывать такую повестку", -- отмечает она.

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Дело в том, говорят юристы, что действующим законодательством Украины не определено точно место, в котором должна вручаться повестка. И поэтому фактически ее могут вручить в любом месте ‒ в том числе на улице или в транспорте. То есть военнообязанные люди не могут отказаться от повестки просто из-за того, что она была вручена в ненадлежащем месте.

Напомним, ранее нардеп Федор Вениславский говорил, что в Украине военнообязанным могут начать раздавать повестки через мессенджеры.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщения о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом", - сказал Вениславский.

Позднее он рассказал, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов".

Вениславский говорит, идея документа заключается в том − если военнообязанный был должным образом осведомлен о том, что ему необходимо явиться в территориальный центр комплектования, но он не явился туда − причем несколько раз подряд, то ТЦК будет иметь право обнародовать его личные данные.

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