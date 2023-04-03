В Кабмине пояснили, будут ли украинцам вручать повестки через мессенджеры

В Кабмине, по словам профильного чиновника Михаила Федорова считают, что запустить выдачу повесток через мессенджеры пока технически невозможно.

Михаил Федоров / коллаж фото УНИАН и УП

В Украине запустить выдачу повесток через мессенджеры технически невозможно ‒ особенно в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров в интервью порталу LIGA.

По его мнению, член оборонного комитета украинского парламента Федор Вениславский, ранее допускавший раздачу повесток через мессенджеры по типу Viber или Telegram, либо некорректно высказался, либо просто его словам вырвали из контекста.

"Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и лица в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году", - заявил Федоров.

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Напомним, ранее нардеп Федор Вениславский говорил, что в Украине военнообязанным могут начать раздавать повестки через мессенджеры.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщения о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом", - сказал Вениславский.

Позднее он рассказал, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов".

Вениславский говорит, идея документа заключается в том − если военнообязанный был должным образом осведомлен о том, что ему необходимо явиться в территориальный центр комплектования, но он не явился туда − причем несколько раз подряд, то ТЦК будет иметь право обнародовать его личные данные.

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