Вручили повестку на улице или на работе: все, что нужно знать военнообязанному

Что делать, если повестку вручили на улице или в транспорте? Можно ли от нее отказаться и что будет, если не пойти в военкомат. Главред расспросил у юристов.

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Юристы рассказали о том, кто имеет право вручать повестки в Украине и где / Главред

Сейчас многих мужчин и членов их семей очень интересуют вопросы о вручении повесток военкоматами, особенно необычными способами, которых не было еще до начала полномасштабной войны. Также интересуют и другие вопросы по мобилизации 2023, согласно врученным повесткам.

Главред решил более подробно погрузиться в эту тему и предоставить ответы на самые распространенные вопросы.

Форма и содержание документа

Определенную законодательством форму и реквизиты повесток можно просмотреть в приложении №5 к "Положению о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту", утвержденному Постановлением КМУ от 21 марта 2002 года № 352.

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Кроме того, на практике повестки, которые получают граждане, могут несколько отличаться от этого шаблона, как по форме, так и по содержанию. Тем не менее, есть реквизиты, которые обязательно должны быть указаны, а именно:

ФИО, год рождения и адрес призывника;

место работы;

вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, призыв на военную службу);

дата, время и адрес - когда и куда необходимо явиться;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.

Повестки имеют право вручать немало должностных лиц

Сперва определим, кто имеет право вообще вручать повестки.

Работники районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) (далее – ТЦКСП);

Руководители предприятий,

Органы местного самоуправления,

Органы Национальной полиции Украины. Примечание: в законодательстве отсутствуют прямые полномочия полиции вручать повестки. Также отсутствует запрет полиции вручать повестки. На практике работников ТЦКСП могут сопровождать работники полиции.

Владельцы зданий. Примечание: вручение повестки собственниками зданий является незаконным и подлежит обжалованию. Прямой обязанности у владельцев зданий или помещений для вручения повесток не определено. Информация, имеющаяся в некоторых разъяснениях относительно возможности вручения повесток собственниками зданий не соответствует действительности.

От повестки, врученной на улице и которая правильно составлена, отказаться не возможно

Что делать, если повестку вручили на улице или в транспорте? Можно ли от нее вообще отказаться (есть ли законные основания это делать) и что будет для мужчины, если он по такой повестке не явится в военкомат?

Прежде всего, стоит отметить, что действующим законодательством не определено место, где должна вручаться повестка, поэтому фактически ее могут вручить в любом месте, в том числе на улице или в транспорте. То есть отказаться от вручения повестки из-за того, что она была вручена в ненадлежащем месте мужчины не могут.

И этот месседж является по сути главным.

Однако есть и свои исключения. Так, как отмечает адвокат Виктория Тютюнникова, лицо вправе отказаться от повестки, если будут иметь место действительные и обоснованные причины для такого отказа.

"Если при составлении повестки лицо видит, что имеют место ошибки в форме и содержании повестки (неполнота данных или отсутствие обязательных реквизитов) и/или нарушения в процедуре ее выдачи (выдает неполновесный субъект и т.д.), то оно может отказаться подписывать такую повестку", -- отмечает она.

Процедура выдачи

Во-первых, повестка должна быть заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования и социальной поддержки, при этом не имеет значения сделает ли он это в военкомате или в каком-то другом месте. То есть, отсутствие подписи начальника ТЦКСП является нарушением процедуры выдачи повестки.

Во-вторых, повестки могут выдавать четко определенные законодательством субъекты, а именно сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, представители органов местного самоуправления, руководители учебных заведений и работодатели.

В то же время, стоит учитывать, что при отказе от повестки должен быть соблюден определенный порядок. Об отказе от получения повестки составляется акт, который удостоверяется подписью получателя. Затем этот акт передают в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а также могут направить в полицию.

При составлении акта стоит обратить внимание на следующие моменты:

1. Четкая формулировка причин отказа от повестки с указанием допущенных ошибок и нарушений;

2. Обязательно наличие свидетелей, которые потом также смогут подтвердить факт нарушений и причины составления акта. Свидетели также должны поставить свою подпись на этом акте.

3. Не лишними будут видеофиксация и фотофиксация допущенных нарушений.

"Составленный акт передается в ТЦКСП для рассмотрения обоснованности заявленных нарушений и обстоятельств. Если при проверке обстоятельств, при которых лицо отказалось от получения повестки, будет установлено, что повестка соответствует всем требованиям и была соблюдена процедура ее вручения, ТЦКСП может обратиться в органы Национальной полиции с уведомлением о совершении административного или уголовного правонарушения. Кроме того, отказ от повестки лишь освобождает от ответственности за неявку в ТЦКСП по этой повестке, однако не препятствует выдать повестку повторно", -- отмечает Виктория Тютюнникова.

Если вручили на работе…

Каким образом можно отказаться от повестки из военкомата, если ее вручили на работе мужчины призывного возраста? Какие есть для этого правовые основания?

Нормы, регулирующие порядок такого вручения повесток, безусловно предусматривают, что работодатель ведет воинский учет на предприятии. Логика следующая: работодатель организует самостоятельно учет всех военнообязанных (как мужчин, так и женщин) и сообщает об этом ТЦКСП.

"Последний в зависимости от необходимости тех или иных военных специальностей уже делает распоряжение на предприятие о вручении повесток. После этого работодатель обязан вручить повестки работникам. На практике же пока большинство предприятий не ввели ведение такого учета. Поэтому ТЦК не может прямо направлять повестки к предприятиям, которые не сообщили о военнообязанных работниках. Если же предприятие по распоряжению ТЦКСП начнет выдавать повестки, то отказаться от получения без наложения административного взыскания почти невозможно. Единственный способ отказаться от повестки возможен только в случае, когда повестка составлена с нарушением или в ней отсутствуют ваши данные (или данные указаны с ошибкой)", -- отмечает Никита Мальцев, юрист "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

Повестка составлена с нарушениями, когда в ней отсутствуют подпись председателя ТЦКСП, вручаемая лицом, не имеющим на это полномочий, не удостоверенная военным комиссаром или использован неправильный бланк. "В таком случае не нужно расписываться в получении повестки. Нужно отказаться от ее получения и указать причины отказа. Это будет иметь следствием составление акта об отказе в получении повестки", -- говорит юрист.

Виктория Тютюнникова, в свою очередь, добавляет, если работник отказывается от вручения работодателем такой повестки, по обоснованным причинам, то при подписании такого акта отказа работодателем должны присутствовать три лица, которые подтвердят это. И такой акт направляется в ТЦКСП.

Стоит снова подчеркнуть, что причины такого отказа должны быть обоснованными, поскольку они будут проверяться, и если окажется, что они необоснованны, то лицо может быть привлечено к ответственности.

Повестка под личную подпись и неявка в военкомат

Если повестку вручили под личную роспись мужчины призывного возраста и если он не явится в военкомат, то что можно ожидать?

Если говорить о повестках, которые предназначены для уточнения учетных данных и повестке на прохождение военно-врачебной комиссии, в данном случае, следует заметить, что неявка в ТЦКСП по данным типам повесток является административным правонарушением.

"Следовательно, в соответствии со ст. 210 КУоАП Украины (Кодекс Украины Об административных правонарушениях), нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами прав воинского учета влечет наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влекут наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан", -- говорит Никита Мальцев.

Также, как добавляет юрист, стоит отметить, что в данной ситуации лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 337 Уголовного кодекса Украины. Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины, наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года.

Не явка на мобилизацию

Чего можно ожидать в том случае, когда мужчине пришла повестка на мобилизацию в армию (на военные учения) и он не появляется в указанную дату и время?

В таком случае это лицо будет в будущем привлечено к уголовной ответственности, установленной ст. 335 – 336-1 Уголовного кодекса Украины.

Ст. 335 Уголовного кодекса Украины предусмотрено, что уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.

В соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Согласно ст. 336-1 Уголовного кодекса Украины, уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период (кроме восстановительного периода) или в случае проведения целевой мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

"Также стоит отметить, что дополнительно может быть сообщено, что лиц, которым была выдана повестка, будет отправлено на военные сборы, поэтому законодатели предусмотрели уголовную ответственность и за такое уклонение. Согласно ч. 2 ст. 337 Уголовного кодекса Украины, уклонение военнообязанного, резервиста от учебных (специальных) сборов наказывается штрафом от пятисот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет", -- добавляет Никита Мальцев.

Виктория Тютюнникова считает, если анализировать данные из Единого государственного реестра судебных решений, то только за март 2023 года было вынесено 92 приговора по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

"То есть, как видим, нарушителей выявляют и привлекают к ответственности. Что касается наказания, то оно в зависимости от обстоятельств составляет от 3 до 5 лет лишения свободы, однако преимущественно правонарушителей освобождают от отбывания наказания на основании ст. 75 УК Украины, устанавливая испытательный срок на 1 (один) год", -- добавляет она.