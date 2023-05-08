Как отказаться от повестки законно: юрист указал на 3 ошибки военкоматов

Юрист утверждает, что отказаться от вручения повестки можно в том случае, если данные дописывали в частично заполненный бланк.

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Когда можно отказаться от вручения повестки / Коллаж: Главред, фото: "Четвертая студия", УНИАН

В Украине продолжается война и мужчинам призывного возраста также продолжают выдавать повестки. Однако не всегда мужчины обязаны брать повестку, врученную им на улице. Об этом рассказывает юрист Никита Муренко, сообщает РБУ-Украина.

Он утверждает, что отказаться от повестки можно, если данные в документ внесли с ошибками. В таком случае мужчина может не расписываться за получение повестки.

Юрист утверждает, что отказаться от вручения повестки можно, если работники ТЦУ выписали её с нарушениями законодательства:

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личные данные человека дописывали в частично заполненный бланк,

в повестке указаны неверные данные человека,

повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати или определенные данные вносили при вас.

В случае отказа сотрудник ТЦК и СП должен составить акт об отказе и передать его на рассмотрение руководителям.

"Они в результате могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета. Данный штраф можно обжаловать в суде", - говорит Муренко.

Стоит отметить, что в таком случае вы будете обжаловать не сам факт получения повестки, а постановление о наложении штрафа за уклонение от военного учета.

"Фактически вы не уклоняетесь от учета, а только отказались от незаконного оформления и способа вручения повестки – такого, который нарушает определенный Кабинетом Министров Украины порядок", – говорит Муренко.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

На днях начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. При этом нет каких-либо новых этапов мобилизации. Продолжается действующий призыв в войска.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план по мобилизации, который был объявлен после полномасштабного нападения агрессора России, еще не завершен. ВСУ нужно определенное число специалистов – водителей, стрелков, операторов, снайперов и артиллеристов. Также ведомство работает над созданием электронного реестра.

Смотрите видео о том, как оккупанты отказались воевать в Украине:

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