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Могут ли сотрудники военкоматов вручать повестку через родственников: ответ юриста

Дмитрий Видоменко
3 мая 2023, 13:34 обновлено 3 мая, 13:34
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2 мая в Верховной Раде продлили в Украине действие военного положения и общей мобилизации вплоть до 18 августа нынешнего года.
Солдат, повестка
Юрист пояснил, могут ли сотрудники военкоматов вручать повестку через родственников / коллаж фото УНИАН и ТСН

В Украине из-за полномасштабной военной агрессии РФ против нашей страны по-прежнему действует военное положение и всеобщая мобилизация до 18 августа 2023 года. Соответственно, в этот период военнообязанным гражданам сотрудники ТЦК (в просторечии – военкоматов) продолжат вручать повестки. Как написал в Telegram юрист Максим Шинжирбаев, повестку можно передавать даже через родственников.

По его словам, если повестку подписал родственник военнообязанного, она считается законно врученной. Но есть важное условие − такому человеку на момент вручения повестки должно исполниться 18 лет и он должен проживать в одном жилом помещении вместе с военнообязанным.

Также Шинжирбаев объяснил, что повестка считается надлежащим образом врученной, если ее заранее заполнили сотрудники ТЦК и СП, правильно внесли данные военнообязанного. И, во время получения, он лично ее подписал.

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Но Шинжирбаев подчеркнул − если военнообязанный живет отдельно от родителей, но прописан у них, то в таком случае вручение повестки через мать или отца будет считаться незаконным. Юрист особо отметил – сотрудникам ТЦК необходимо точно знать, что военнообязанный проживает именно по тому адресу, где официально зарегистрирован.

Кроме того, правозащитник напомнил, что повестка не считается законно врученной, если она была отправлена по почте, через мессенджеры либо по SMS.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

На днях начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. При этом нет каких-либо новых этапов мобилизации. Продолжается действующий призыв в войска.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план по мобилизации, который был объявлен после полномасштабного нападения агрессора России, еще не завершен. ВСУ нужно определенное число специалистов – водителей, стрелков, операторов, снайперов и артиллеристов. Также ведомство работает над созданием электронного реестра.

Смотрите видео о том, как оккупанты отказались воевать в Украине:

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