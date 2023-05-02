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В Украине продлили мобилизацию и военное положение: на какой период

Мария Тупик
2 мая 2023, 16:00 обновлено 2 мая, 16:08
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Военное положение в Украине продлевают вновь на 90 дней. Всего за принятие законопроекта проголосовали 326 нардепов.
чрезвычайное положение, военное положение
Военное положение / РБК-Украина, ua.depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней.

Как написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, согласно принятым законопроектам, которые вчера, 1 мая, подал в Раду президент Украины Владимир Зеленский, военное положение и мобилизацию в Украине продлят на 90 суток с 05:30 20 мая 2023 года.

Продление военного положения
Продление военного положения / Алексей Гончаренко

Всего за принятие законопроекта проголосовали 326 нардепов.

видео дня

Это было уже седьмое голосование парламента по вопросу военного положения с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

На днях начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. При этом нет каких-либо новых этапов мобилизации. Продолжается действующий призыв в войска.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план по мобилизации, который был объявлен после полномасштабного нападения агрессора России, еще не завершен. ВСУ нужно определенное число специалистов – водителей, стрелков, операторов, снайперов и артиллеристов. Также ведомство работает над созданием электронного реестра.

Смотрите видео о том, как оккупанты отказались воевать в Украине.

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