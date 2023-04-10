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Соседи слышали сильный крик: во Львове сломанный лифт убил мать двоих детей

Алёна Воронина
10 апреля 2023, 20:49 обновлено 10 апреля, 20:49
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Погибшую женщину нашел лифтер, которого вызвали перепуганные соседи.
Погибшая Ирина Семенюк, свеча
Во Львове сломанный лифт убил мать двоих детей/ Facebook Ирина Семенюк, ua.depositphotos.com

Во Львове неисправный лифт в многоэтажке убил 47-летнюю Ирину Семенюк. Сиротами остались двое детей.

Трагедия произошла 7 апреля. В 12 часов дня женщина возвращалась домой, но не добралась до своей квартиры на 6 этаже – ее жизнь отобрал сломанный лифт, сообщает "Обозреватель".

Женщина успела вызвать лифт и ступить в кабинку. Что произошло дальше – доподлинно неизвестно, подробности трагедии предстоит выяснить следствию.

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Жильцы дома, квартиры которых расположены на первых этажах, рассказали, что слышали сильный крик. Тело женщины обнаружили в лифте на шестом этаже, при этом ее сумочку нашли в подъезде на первом этаже. В полиции рассказывают, что погибшая имела серьезные травмы.

"Картина ужасная. У женщины повреждены нога и голова. Установлено, что лифт не падал, как писали об этом ранее. Он поднялся на шестой этаж. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". Назначены все необходимые экспертизы", – сказала пресс-секретарь пресс-службы полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Лифт давно был неисправен

Жители многоэтажки рассказывают, что лифт уже давно был неисправен. Он часто выходил из строя и его постоянно приходилось ремонтировать. В последнее время двери лифта могли просто не открываться, или открывались, но сразу закрывались.

Одна из соседок погибшей рассказывает, что в тот трагический день лифт время от времени ездил сам собой. В этот же день к нему приходил мастер, он отремонтировал лифт и ушел. Но через некоторое время жители дома с 1 по 3 этажа слышали сильный крик. После этого мастера вызвали снова, и он обнаружил в кабинке тело погибшей женщины.

Глава ОСМД Юрий Кукуруза утверждает, что три года назад лифт проверяли, проводили экспертизу и ремонтировали.

Погибшая Ирина Семенюк
Ирина Семенюк/ Facebook Ирина Семенюк

Двое детей остались сиротами

У погибшей женщины остались две дочери София и Катя, которым 10 и 12 лет. Ее муж и отец детей умер несколько лет назад и Ирина сама воспитывала детей. Родители женщины также умерли. У детей осталась лишь бабушка по линии отца.

"У нее никого не было из близких. Есть двоюродная сестра и кума – и всё. Сейчас социальные службы решают, что будет с детьми", – рассказала одна из соседок погибшей.

Ирина Семенюк с детьми
Ирина Семенюк с детьми/ Facebook Ирина Семенюк

Ирина много лет работала в налоговой инспекции, после этого она перешла работать бухгалтером в фирму.

Напомним, под Бахмутом погиб 34-летний военный, который защищал Украину с 2014 года. Свой последний бой воин принял под Бахмутом Донецкой области, где продолжается горячее противостояние с российскими оккупантами.

Также ранее сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны трагически погиб командир роты огневой поддержки 49 ОМБр Артур Асадов. Воин встал на защиту Украины в начале полномасштабного российского вторжения.

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