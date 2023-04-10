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"Идут лучшие": в тяжелых боях за Украину погиб молодой защитник Артур Асадов

Алина Дембицкая
10 апреля 2023, 17:45 обновлено 10 апреля, 17:46
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Воин встал на защиту нашей страны в начале полномасштабного российского вторжения.
Артур Асадов
На войне погиб молодой защитник Артур Асадов / Facebook Артура Асадова, скриншот с видео

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны трагически погиб командир роты огневой поддержки 49 ОМБр Артур Асадов. Воин встал на защиту Украины в начале полномасштабного российского вторжения. Трагическое известие о гибели защитника сообщил украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий.

"Сегодня мы потеряли нашего близкого друга и коллегу Артура Асадова... Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшна. Уже год на обороне Украины. Ком в горле, не могу сказать ни слова. Идут лучшие... Артур, мы твои должники", - написал Левицкий.

В одном из своих интервью Артур Асадов рассказал о своем решении отправиться на фронт: "Я всегда знал: если будет война – я пойду, потому что я давал присягу, я служил, я умею держать в руках оружие... Когда началась война, я сразу махнул на передок. Тем более, далеко идти не пришлось: заворуха была в 5 км от моего подъезда".

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Он также рассказывал о своей личной семейной трагедии. Пока Артур пылко и преданно защищал Украину, отец воина живет во временно оккупированном Донецке, поддерживает "ДНР" и с 2017 года работает там в штабе.

В ноябре 2022 года Артур Асадов опубликовал свой последний пост на Facebook-странице: "Главное, чтобы свет в вашем сердце не погас... Все остальное можно починить", - написал воин.

'Идут лучшие': в тяжелых боях за Украину погиб молодой защитник Артур Асадов
Последний пост Артура Асадова / скриншот

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

Больше новостей о погибших защитниках:

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