Через год после гибели в Житомире простились с защитником Украины, погибшим в Мариуполе

Герой посмертно награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. У него остались родители, жена и двое детей 6 и 8 лет.

Павел Спиридонов погиб 4 апреля 2022 во время обороны Мариуполя / Фото pexels.com, will-live.com

В понедельник, 3 апреля, на Смолянском военном кладбище Житомира простились с азовцем Павлом Спиридоновым. Защитник Украины погиб во время обороны Мариуполя в Донецкой области год назад.

Его тело долгое время не могли забрать из окруженного города, позже кремировали в Киеве. И только сейчас родные воина смогли достойно провести его в последний путь, пишет Суспільне.

Павел Спиридонов родился в селе Урожайное Запорожской области. Он любил работать на земле и посадил сад, занимался теплицами. Такж Павел очень любил автомобили и выстроил огромный гараж, планировал заниматься ремонтом авто.

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Когда началась российско-украинская война в 2014 году, мужчина пошел на службу в Вооруженные силы Украины. Участвовал в АТО на Донецком направлении.

С 2017-го служил в отдельном отряде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, был инструктором. В 2022 году планировал поступить в университет, чтобы получить высшее образование, а впоследствии – и звание на службе. Однако началась полномасштабная война.

Старший сержант "Азова" Павел Спиридонов с позывным "79-й" погиб 4 апреля 2022 года во время обороны Мариуполя. 35-летний воин получил смертельное огнестрельное ранение после оказания медицинской помощи побратиму, информирует Will Live!/Азов.

Жена Павла вместе с детьми переехала в Житомир и сейчас зарегистрирована в городе как внутренне перемещенное лицо. Именно поэтому она решила, чтобы прах ее мужа был похоронен в Житомире.

"Это лучший человек в моей жизни. Я и дети всегда будем помнить и хранить в сердцах память о нашем Герое. Мы его очень любим", – сказала жена защитника Вера.

Старший сержант Спиридонов 17 апреля 2022 года был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени посмертно.

Павел Спиридонов / Фото will-live.com

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб офицер 53-й отдельной механизированной бригады, известный альпинист из Львовской области Орест Кинаш. Свой последний бой он принял под Бахмутом Донецкой области.

Ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу. Он пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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