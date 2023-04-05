'Отправился в Вальхаллу': под Бахмутом погиб боец 'Гонора' Даниил 'Викинг' Кондель

В боях под Бахмутом погиб участник неформального молодежного движения "Гонор" - боец Даниил Кондель. У погибшего военного был позывной "Викинг". Ему было всего лишь 22 года.
Трагическую новость сообщил украинский защитник – основатель движения Сергей Филимонов в Telegram.
"Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Гонора" Кондель "Викинг" Даниил. Быть воином – жить вечно", – написал Филимонов.
В Сети пишут:
- "Отправился в Вальхаллу, Слава Герою";
- "Лучшие, такие молодые и с таким большим сердцем. Больно даже мне, чужому человеку. Страшно уж что-то говорить о родных…";
- "Шок . Жил как Герой, умер как Герой! Вечная Слава".
Что такое движение "Гонор"
Неформальное молодежное движение "Гонор" было основано бывшим главой киевской ячейки партии "Национальный корпус" Сергеем Филимоновым. Движение состоит, в частности, из бывших воинов полка "Азов" и членов политической партии "Национальный корпус".
Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом Донецкой области погиб мукачевец, военный Главного управления разведки с позывным "Махно" Артур Пашкуляк. С самого начала полномасштабного вторжения воевал на востоке страны. Был прикомандирован в чеченский миротворческий батальон имени Шейха Мансура.
Ранее в боях за Украину погиб офицер 53-й отдельной механизированной бригады, известный альпинист из Львовской области Орест Кинаш. Свой последний бой он принял под Бахмутом Донецкой области.
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