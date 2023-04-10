"Путин ошибся в самом главном решении своей жизни": Данилов сказал, на чьей стороне сейчас время в войне

Российский диктатор исчерпал свой лимит времени. Сейчас Путин сидит в бункере и ждет, то ли пока "Запад устанет от Украины", то ли когда Китай поможет России.

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Данилов сказал, на чьей стороне сейчас время в войне/ УНИАН, скрин

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин исчерпал свой временной лимит. Он ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину. А теперь последствия своих действий Путин не сможет исправить ни за год, ни за два или три года.

В войне сейчас время играет на стороне тех, кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями и не отступает. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Facebook.

"До дискуссии на кого работает время в преступной российской войне против Украины. Время работает на тех, кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает. Остальные факторы имеют второстепенное значение. Не существует никакой непреодолимой определенности. Все эти разговоры, что время играет на стороне врага, не стоят ничего", – отмечает Данилов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что Путин, вероятно, надеется пересидеть ближайшие события в бункере. Российский диктатор хочет дождаться, "то ли когда "Запад устанет от Украины", то ли когда поможет Китай или когда выберут нового президента в США, или в Украине начнутся "голодные бунты", предполагает Данилов.

Он подчеркнул, что глава Кремля уже исчерпал свой временной лимит. Он ошибся, принимая самое главное решение своей жизни – напасть на Украину.

"То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала", – подытожил Данилов.

Война в Украине

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о происходящем в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Напомним, в боях на Донбассе, на Авдеевском направлении, украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Кроме того, в сети также опубликовано видео пожара в районе Авдеевки после попадания дрона ВСУ по системе ПВО РФ.

Ранее сообщалось, что истребитель страны-агрессора РФ едва не сбил разведывательный самолет Великобритании в международном воздушном пространстве над Черным морем. Два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135. Один из этих самолетов приблизился к британскому самолету на расстояние 5 метров. Позже, находясь на расстоянии от британского самолета, он даже выпустил по нему ракету. Этот инцидент мог втянуть США и их союзников по НАТО непосредственно в войну в Украине.

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