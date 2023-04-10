Громыхало и взрывалось: у Авдеевки ВСУ уничтожили систему ПВО и Ми-24 РФ

В боях на Донбассе, на Авдеевском направлении, украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ми-24.
Об этом сообщается на Facebook-странице 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", — сказано в сообщении бригады Вооруженных сил Украины.
Кроме того, в Сети также опубликовано видео пожара в районе Авдеевки, после попадания дрона ВСУ по системе ПВО РФ.
Отмечается, что удар по врагу был нанесен в районе поселка Пантелеймоновка.
Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".
Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.
Об этом уточнили в пресс-центре Группировки Объединенных сил ВСУ.
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