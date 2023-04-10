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Громыхало и взрывалось: у Авдеевки ВСУ уничтожили систему ПВО и Ми-24 РФ

Алексей Тесля
10 апреля 2023, 14:29 обновлено 10 апреля, 15:07
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Военнослужащие 110-й бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24.
Вертолет Ми-24 РФ
ВСУ уничтожили вертолет Ми-24 оккупантов РФ / dshv.mil.gov.ua

В боях на Донбассе, на Авдеевском направлении, украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ми-24.

Об этом сообщается на Facebook-странице 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", — сказано в сообщении бригады Вооруженных сил Украины.

видео дня

Кроме того, в Сети также опубликовано видео пожара в районе Авдеевки, после попадания дрона ВСУ по системе ПВО РФ.

Отмечается, что удар по врагу был нанесен в районе поселка Пантелеймоновка.

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У Авдеевки уничтожен комплекс ПВО РФ / Скриншот

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

Об этом уточнили в пресс-центре Группировки Объединенных сил ВСУ.

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