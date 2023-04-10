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РФ едва не сбила разведывательный самолет Британии: одно событие могло втянуть НАТО в войну – WP

Алёна Воронина
10 апреля 2023, 15:22 обновлено 10 апреля, 15:25
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Российский истребитель выпустил ракету по британскому разведывательному самолету, который находился в воздухе возле Украины.
Российский истребитель Су-27, российская ракета
РФ едва не сбила британский разведывательный самолет возле Украины/ Минобороны РФ, УНИАН

Истребитель страны-агрессора России чуть не сбил британский разведывательный самолет в международном воздушном пространстве над Черным морем. Тогда два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135. один из этих самолетов приблизился к воздушному судну Великобритании на расстояние 5 метров. Позже, находясь на расстоянии от британского самолета, он даже выпустил по нему ракету, однако она не попала.

Инцидент произошел 29 сентября. Подробности о нем стали известно сейчас, после того, как в сеть были "слиты" военные документы Соединенных Штатов Америка. Об этом пишет Washington Post.

Отмечается, что этот инцидент мог втянуть США и их союзников по НАТО непосредственно в войну в Украине. Ведь, согласно уставу Североатлантического альянса, вооруженное нападение на одного из членов НАТО считается нападением на весь Альянс, что предполагает коллективную реакцию на такое событие.

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При этом издание пишет, что об этом инциденте ранее коротко вспоминал министр обороны Великобритании Бен Уоллес – он говорил об этом в Палате общин в октябре 2022 года. Но тогда Уоллес не применял к описанию ситуации фразу "почти сбит", а запуск ракеты российским истребителем объяснял "технической неисправностью". Также британский министр обороны в то время говорил, что разговаривал об этом инциденте с российскими чиновниками из оборонного ведомства РФ.

Стоит отметить, что представители Пентагона отказались комментировать содержание документов, которые были "слиты".

Утечка секретных документов Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки.

По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов. Также журналисты американского телеканала CNN, проанализировав 53 таких документа, пришли к выводу, что якобы США вели шпионаж за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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