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Заработала сотни тысяч долларов: бывшая жена Путина обогатилась на войне c Украиной

Алексей Тесля
10 апреля 2023, 13:28 обновлено 10 апреля, 13:37
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Бывшая жена диктатора РФ Людмила Очеретная заработала на долгах простых россиян.
Людмила Путина и Владимир Путин
Бывшая жена Владимира Путина стала богаче за время войны / РБК

За время войны, развязанной РФ против Украины, бывшая жена российского диктатора Владимира Путина Людмила Очеретная стала богаче.

Почти на 1,7 млн долларов увеличила прибыль принадлежащая ей компания микрокредитов. Об этом пишет российское издание Можем объяснить.

Бывшая жена диктатора РФ заработала на долгах простых россиян. Причем за последний год закредитованность россиян за военный год достигла рекордного уровня.

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Связанная с Очеретяной фирма КарМани (CarMoney), которая выдает займы под залог авто, по итогам 2022 года заработала рекордные 391,3 млн рублей (4,7 млн долларов). Чистая прибыль фирмы выросла на 66% по сравнению с мирным временем, следует из отчетности, которую посмотрели журналисты.

Бывшая жена Путина лично получила от CarMoney 58 млн рублей (700 тысяч долларов) в 2022 году, следует из финансовой отчетности. Выплаты были осуществлены через владельца организации — кипрский офшор Carmoney CY LTD. Он контролируется компанией Меридиан, 99% в которой принадлежат экс-жене Путина.

Кроме того, за два дня до нового года офшор Очеретной перестал был владельцем CarMoney. Компания ушла в российскую юрисдикцию, а ее новым собственником стало ООО Смарттехгрупп. Таким образом фирма ушла от экономических санкций со стороны Евросоюза, поскольку сама Очеретная находится под ограничениями некоторых стран, говорится в публикации.

Ранее власти Великобритании расширили санкционный список против окружения российского диктатора Владимира Путина. Тогда в него были включены бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называют путинской любовницей, а также его бывшая супруга Людмила (сейчас она носит фамилию Очеретная).

Всего в санкционный список добавлена дюжина людей, в их числе родственники диктатора Путина либо люди, которых британские власти считают входящими в его "ближний круг".

Позднее США ввели санкции против музыканта Сергея Ролдугина, которого СМИ называют ближайшим другом Путина и крестным отцом одной из его дочерей. Под санкции США также попала его супруга ‒ оперная певица Елена Миртова.

Теперь Ролдугин находится в санкционных списках США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

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