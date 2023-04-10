В ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронами

На фоне нехватки ракет страна-агрессор РФ может договариваться с Ираном о поставках новых дронов-камикадзе – Miraj-532.

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Есть опасность ударов по Украине новыми дронами-камикадзе, говорит Гуменюк/ скрин

Страна-агрессор Россия на фоне быстрого снижения количества ракет может искать новое оружие, которым будет бить по Украине. Новой угрозой для нашего государства могут стать иранские дроны-камикадзе Miraj-532.

РФ может договариваться с Ираном о таких поставках. Об этом рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вполне вероятно, что они (дроны – ред.) могут быть в Украине. Мы понимаем, что на фоне определенной нехватки ракет, критического их количества, доведенный до такого предела враг может выискивать новые средства поражения, в том числе договариваться с партнерами о таких поставках. Сейчас мы не фиксировали ничего такого", – отмечает Гуменюк.

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Она подчеркнула, что украинские специалисты сейчас изучают характеристики иранских дронов Miraj-532.

Также Гуменюк отмечает, что заметно снизилось качество беспилотников, которые страна-агрессор Россия в последнее время применяет против Украины. По ее словам, на это, вероятнее всего, влияют именно введенные против РФ санкции.

Однако недооценивать врага не стоит, добавила Гуменюк. Она отмечает, что нынешнее поведение российских оккупантов указывает на выискивание ими новых способов поражения на дистанции. Сейчас российские захватчики собирают информацию о том, какое поражение будет наиболее эффективным, сказала пресс-секретарь.

Дроны-камикадзе Miraj – 532-что о них известно

Дрон Miraj-532 может нести до 50 кг взрывчатки и взрывать цели на расстоянии до 450 километров. Беспилотник может взлетать с транспортного средства и способен достигать высоты 3657,6 метров.

Такой беспилотник может находиться в воздухе до 3 часов. Еще одна его особенность в том, что его можно очень быстро и легко собрать и подготовить к полету.

О том, что в Иране представили новый дрон-камикадзе Miraj-532, иранские СМИ сообщили 9 апреля 2022 года.

Удары дронами по Украине

В результате ночной атаки дронов 22 марта в городе Ржищев Киевской области были повреждены общежития и лицей. Под завалами оказались люди. Всего погибли девять человек, в том числе водитель скорой, приехавший на вызов.

В ночь на 28 марта во время российских ракетных обстрелов воздушные силы ВСУ сбили 12 БПЛА Shahed-136/131 и один дрон-разведчик Гранат-4. Позже стало известно, что во время ночной атаки "Шахедов" было уничтожено 14 из 15-ти ударных дронов. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе Киева, спровоцировав пожар.

Напомним, российские захватчики в ночь на 31 марта атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Но при этом они изменили свою тактику – страна-агрессор РФ во время этой атаки сконцентрировала основную силу удара на севере нашего государства. На юге враг ночью не был таким активным.

Также в ночь на вторник, 4 апреля, российские оккупанты ударили по югу Украины дронами-камикадзе. Всего военными страны-агрессора России было запущено 17 дронов, украинская противовоздушная оборона сбила 14 из них. Было попадание в предприятие в Одесской области.

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