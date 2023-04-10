Минобороны могло попасть в ловушку: Резников удивил подробностями о секретном бункере в Гостомеле

Защищенный командный пункт Минобороны, куда Резников должен был бы ехать со своей командой, находился в Гостомеле.

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Резников удивил подробностями о секретном бункере в Гостомеле / УНИАН

Министр обороны Алексей Резников заявил, что, если бы в начале полномасштабного вторжения страны-оккупанта России действовал по определенному протоколу безопасности, то, вероятно, попал бы в плен.

Как отметил Резников в подкасте УП, защищенный командный пункт МОУ, куда министр должен был бы ехать со своей командой, находился в Гостомеле. Именно туда враг направил свой мощный удар. В частности, произошла массированная высадка десанта.

"ЗКП (защищенный командный пункт, - ред.), который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену, - рассказал Резников.

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По его словам, вместо того, чтобы ехать в Гостомель, они распылились по различным зданиям, принадлежащим Министерству обороны.

"Слава Богу, их хватает в Киеве", - заметил глава Минобороны.

Он также добавил, что финансистов скомандовал вывезти за пределы Киева. Это сделали для того, чтобы они были в более-менее безопасном месте и могли в дальнейшем работать на Минобороны.

Напомним, что в первые месяцы полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский и несколько чиновников находились в правительственном бункере. Корреспонденты The Times смогли побывать в секретном месте и рассказали, что их поразила тотальная темнота и сплошная секретность.

"В это время президент редко выходил на поверхность, чтобы заверить украинцев, что он никуда не уехал. А команда Зеленского, оказавшаяся в изоляции, узнавала подробности войны в стране благодаря своим гаджетам", - пишут СМИ.

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