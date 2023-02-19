Царит тотальный мрак: как выглядит бункер Владимира Зеленского

Зеленский провел в секретном объекте, который остался в Украине еще со времен СССР. Он предназначен обеспечить выживание в условиях тотальной ядерной войны.

Владимир Зеленский / president.gov.ua, pixabay

В первые месяцы войны России президент Украины Владимир Зеленский и несколько чиновников находились в правительственном бункере.

Корреспонденты The Times смогли побывать в секретном месте и рассказали, что их поразила тотальная тьма и сплошная секретность.

По их словам, Все, кому открыт доступ к этому месту, должны строго соблюдать соответствующий протокол.

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Как поделились с корреспондентом западного СМИ, в Украине считали, что такие меры безопасности будут необходимы в течение недели. Однако реальность внесла свои коррективы, поэтому Владимиру Зеленскому вместе с небольшой группой лиц пришлось находиться там большую часть времени в течении первых двух месяцев полномасштабной войны

"В это время президент редко выходил на поверхность, чтобы заверить украинцев, что он никуда не уехал. А команда Зеленского, оказавшаяся в изоляции, узнавала подробности войны в стране благодаря своим гаджетам", - пишут СМИ.

Однако в отличие от диктатора страны-террористки, Зеленский не прописался в этом помещении. После первых месяцев полномасштабного вторжения он нечасто пользуется бункером. Более того, не спускался туда, даже когда на него готовили три покушения.

Соглашение и секретность

The Times пишет, что согласно правилам, те, кого пригласили жить рядом с президентом в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении. Оно предполагало запрет рассказывать какие-либо подробности.

Среди запретов на разглашение было не только местоположение объекта, но и дизайн бункера и удобства в нем.

Кроме того, согласно протоколу безопасности пароли для входа меняются ежедневно.

Также он сообщил, что в бункере под землей царит тотальный мрак. Во время его визита путь освещался только фонариком на телефоне охранника, сопровождавшего журналиста. Более того, это явление в помещении не временное, а постоянное.

Что известно о бункере Зеленского

Этот секретный объект остался в Украине еще со времен СССР. Он предназначен обеспечить выживание в условиях тотальной ядерной войны, поэтому способен выдержать прямой удар ядерного оружия. У него есть собственные системы:

жизнеобеспечения,

вентиляции,

водоснабжения.

Прогнозы относительно дальнейшего хода войны

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия угрожает не только Украине. По словам президента, мир должен помочь украинцам одержать победу в войне, чтобы победить главу Кремля Владимира Путина, что позволит преодолеть подобных ему диктаторов по всему миру.

Также Зеленский заявил, что на Донбассе, где происходят активные боевые действия, после этой войны не останется ничего живого. При этом он подчеркнул, что быстрая победа Украины с освобождением всех оккупированных территорий реальна.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что деоккупация Крыма неизбежна, она будет включать в себя четыре важных аспекта. Среди населения оккупированного Россией полуострова начали меняться настроения после зверств армии РФ против украинцев.

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