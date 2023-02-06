Герасимов и Шойгу добились цели: в бункере Путина "мини-переворот" с последствиями – Пионтковский

Генералы РФ пришли к директору страны-агрессора Путину и потребовали от него прекратить разборки Пригожина с военными, отметил Андрей Пионтковский.

Шойгу и Герасимов убедили Путина отстранить Суровикина от командования войной против Украины - политолог / kremlin.ru

В бункере директора страны-оккупанта России Владимира Путина произошел небольшой военный переворот. Генералы армии оккупантов сплотились, пришли к Путину и потребовали прекратить наезды на министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова со стороны Кадырова и Пригожина. Военным удалось победить и теперь они работают против Пригожина. Об этом рассказал российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

Как сообщает Апостроф, он объяснил, что в ночь на 11 января в бункере Путина произошел "мини-военный переворот". Министр обороны Шойгу и начальник Генерального штаба Герасимов заставили снять Герасимова, которого эксперт называет "пригожинским назначенцем" и вместо него назначить Герасимова.

"Вот Путин еще с лета, или даже весны прошлого года, доказывает обществу, что виноваты генералы. Он же спустил с поводка двух своих псов — Пригожина и Кадырова, которые невероятно оскорбляли Герасимова и Шойгу. Они требовали их разжаловать, отправить рядовыми босиком на фронт выкупать вину... Все шло к тому, что Путин поступит с Герасимовым так же, как Сталин поступил с генералом Павловым, которого он расстрелял... Но эти не стали ждать такой судьбы, а надо сказать, что вся эта генеральская тусовка достаточно сплочена, и вот они пришли и потребовали Путина прекратить эту кампанию и вернуть Герасимова", - отметил Пионтковский.

Также он добавил, что генералам удалось убедить Путина в том, что у Пригожина большие политические амбиции, поскольку он лично обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой о, дескать, переговорах. Возможно, Путину предоставили даже какие-то документы.

"В целом у Пригожина уже крыша поехала, и он позиционировал себя как будущего политического руководителя. И вот Герасимов и Шойгу достигли своей цели, а с Пригожиным они сейчас расправляются по-черному", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Ранее аналитики Института изучения пришли к выводу, согласно которому главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лишился авторитета в глазах Путина после того, как не смог захватить Бахмут. После этого, полагают специалисты, глава Кремля в войне против Украины снова сделал ставку на военных.

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Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж полагает, что из-за провала по оккупации Бахмута Путин больше не доверяет Пригожину. По его мнению, Пригожин и Минобороны РФ продолжают противостояние с целью дискредитации друг друга.

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