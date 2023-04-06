По мнению Ганницкого, в стране-агрессоре нет того, кто противостоит Путину и его решениям.

Журналист рассказал, может ли российская пропаганда в один момент стать бессильной / коллаж скриншот YouTube

Пропаганда в стране-агрессоре России является не просто инструментом влияния на граждан, но и служит главным инструментом обслуживания текущей власти. Она скрывает большие решения, которые принимает лишь маленькая группа людей, и обеспечивает разделение ответственности на случай негативных последствий. Такое мнение в интервью Главреду высказал журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

"Пропаганда в России – это, в первую очередь, инструмент обслуживания власти. Признаки жизни и конкуренции являются симулякром. Намеком на возможную демократию и канализацию агрессии для внутреннего рынка. Россияне рассуждают о том, что все не так однозначно, в момент, когда тот, кому это нужно, ведет свою игру", - отметил журналист.

Анализируя все геополитические ошибки страны-террориста Российской Федерации, Ганницкий напомнил, что ни один из представителей власти не выступил против действий Кремля. Никто реально не отреагировал на вторжение в Грузию в 2008 году, оккупацию Крыма с Донбассом и полномасштабное нападение на Украину в новейшей истории.

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"В России любят иногда создать видимость плюрализма мнений, чтобы скрыть принятие больших решений одной маленькой группой. Холопы не должны думать, что все законсервировано, и они живут в ситуации полной безысходности. Кроме того, пропаганда для них важна и с точки зрения стратегии. В будущем должно быть разделение ответственности для выстраивания системы круговой поруки. Она должна базироваться на том, что все, даже те, кого считали независимым, поддержали решение власти", - отметил шеф-редактор УНИАН.

По мнению Ганницкого, в стране-агрессоре нет того, кто противостоит Путину и его решениям.

"Не важно, о каком центре говорить – Совете безопасности Патрушева или ФСБ Бортникова. Как таковой конкуренции нет. Даже если бы у кого-то и была альтернативная мысль, ее боялись бы высказывать и продвигать. Пропаганда выступает инструментом и продолжением политики того, кто руководит Кремлем и репрессивным аппаратом, кто контролирует ситуацию. Если Киселев сказал, что Путин молодец, а Шойгу – дурак, это значит, что либо Путин так захотел, либо тот, кто отвечает за информационную политику, решил, что в конкретный момент надо назвать Шойгу дураком", - сказал журналист.

Ганницкий подчеркнул, что не верит в то, что у пропаганды есть несколько центров управления. По его словам, у пропаганды всегда один центр, единый Геббельс, вертикаль, благодаря которой пропаганда и работает.

"Как только появляется вариативность центров принятия решений и передачи команд, весь строй пропаганды разрушается, а информационная политика разваливается. Мы понимаем, что пропаганда всегда ориентирована на одного человека, на котором все замыкается. Это человек, от которого поступают решения, что подавать, как, и о чем рассказывать", - добавил он.

Пропаганда в России

Недавно путинский политолог и бывший депутат Госдумы Сергей Марков заявил, что российская так называемая "спецоперация" провалилась. Марков заявил, что Россия готовилась к двум типам войн: ядерной - с США и войне с парамилитарными образованиями. Он пожаловался, мол, оказалось, что ВСУ-это очень эффективная армия, чего не ожидали оккупанты.

Ранее уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин заявил, пропаганда страны-оккупанта России пытается продвигать на Западе тезис "ложного пацифизма". Москва усилила поддержку европейских пацифистов, выступающих за немедленное прекращение боевых действий из соображений гуманности. Реализация подобных идей связана с угрозой скорой победы агрессора над Украиной.

В Институте изучения войны отметили, что в Кремле началась борьба между главными действующими лицами в окружении Владимира Путина. По мнению аналитиков, об этом свидетельствует заявление спикера МИД оккупантов РФ Марии Захаровой о неудачных попытках Москвы сформировать единое информационное пространство. К тому же, как считают в ISW, Путин потерял контроль над машиной пропаганды агрессора России.

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