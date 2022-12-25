"Россия не хочет переговоров, дело идет к трибуналу": Подоляк разнес Путина и его пропаганду

Директору страны-агрессора РФ Владимиру Путину нужно вернуться в реальность. Россия единолично напала на Украину и убивает украинских граждан, Москва не должна придумывать каких-либо, дескать, "объяснений". Оккупант не стремится к переговорам, дело идет к трибуналу. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
В своем Twitter-аккаунте он, комментируя слова Путина о якобы "причинах" полномасштабного нападения на Украину, сказал, что Россия единолично атаковала украинское государство, убивает украинцев, и никакая политика здесь ни при чем.
"Россия единолично напала на Украину и убивает граждан. И не надо говорить о каких-то других "странах", "мотивации" и "геополитике", - сказал Подоляк.
По его словам, Москве не нужны переговоры, однако она пытается уйти от ответственности. Это путь к трибуналу.
"Россия не хочет переговоров, но пытается избежать ответственности. Это очевидно, поэтому мы движемся к трибуналу", - подчеркнул Михаил Подоляк.
Планы Путина по захвату Украины
Директор агрессора РФ Владимир Путин на днях пожаловался на "НАТО в Украине" и сказал, что Москва собирается наращивать свой военный потенциал.
По словам Путина, 150 из 300 тысяч мобилизованных оккупантов готовятся к войне против Украины.
По данным британского издания Financial Times, Путин в разговоре с сотрудниками спецслужб заявил, что обстановка на войне против Украины "чрезвычайно сложная". При этом Кремль готовит Россию к долгой войне и по-прежнему вынашивает планы по захвату всей Украины.
Российский журналист и социолог Игорь Яковенко полагает, что Путин вряд ли отдаст приказ о выводе своих оккупационных войск РФ с территории Украины. По мнению Яковенко, остается открытым вопрос – как Кремль может отреагировать на освобождение ВСУ Крыма, и каким это ударом будет по режиму.
Смотрите видео ТСН - будет ли трибунал для Путина за преступления России против Украины
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