glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Россия не хочет переговоров, дело идет к трибуналу": Подоляк разнес Путина и его пропаганду

25 декабря 2022, 14:36
Российскому диктатору Владимиру Путину нужно вернуться в реальность и не придумывать какие-то, дескать, "мотивы" о геополитике, сказал Михаил Подоляк.
Путин, Подоляк
Путину нужно вернуться в реальность, дело движется к трибуналу - Подоляк / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Директору страны-агрессора РФ Владимиру Путину нужно вернуться в реальность. Россия единолично напала на Украину и убивает украинских граждан, Москва не должна придумывать каких-либо, дескать, "объяснений". Оккупант не стремится к переговорам, дело идет к трибуналу. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он, комментируя слова Путина о якобы "причинах" полномасштабного нападения на Украину, сказал, что Россия единолично атаковала украинское государство, убивает украинцев, и никакая политика здесь ни при чем.

"Россия единолично напала на Украину и убивает граждан. И не надо говорить о каких-то других "странах", "мотивации" и "геополитике", - сказал Подоляк.

По его словам, Москве не нужны переговоры, однако она пытается уйти от ответственности. Это путь к трибуналу.

"Россия не хочет переговоров, но пытается избежать ответственности. Это очевидно, поэтому мы движемся к трибуналу", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Планы Путина по захвату Украины

Директор агрессора РФ Владимир Путин на днях пожаловался на "НАТО в Украине" и сказал, что Москва собирается наращивать свой военный потенциал.

По словам Путина, 150 из 300 тысяч мобилизованных оккупантов готовятся к войне против Украины.

По данным британского издания Financial Times, Путин в разговоре с сотрудниками спецслужб заявил, что обстановка на войне против Украины "чрезвычайно сложная". При этом Кремль готовит Россию к долгой войне и по-прежнему вынашивает планы по захвату всей Украины.

Российский журналист и социолог Игорь Яковенко полагает, что Путин вряд ли отдаст приказ о выводе своих оккупационных войск РФ с территории Украины. По мнению Яковенко, остается открытым вопрос – как Кремль может отреагировать на освобождение ВСУ Крыма, и каким это ударом будет по режиму.

Смотрите видео ТСН - будет ли трибунал для Путина за преступления России против Украины

Другие новости:

Владимир Путин Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:11

Выклянчил дроны: стало известно, как именно Путин смог подкупить Иран

14:39

"Мы готовы договариваться со всеми": Путин резко заговорил о готовности к переговорамВидео

14:36

"Россия не хочет переговоров, дело идет к трибуналу": Подоляк разнес Путина и его пропагандуВидео

14:25

Божественный торт на Новый год за 30 минут: уникальный рецепт Медовика с 1 секретным ингредиентомВидео

13:44

Войска РФ потеряли в Бахмуте тысячи солдат, но по-прежнему стремятся взять весь Донбасс – ГайдайВидео

Реклама
13:30

Сало в рассоле: невероятный рецепт – как вкусно засолить салоВидео

13:26

Вместо Лады - прицеп дров: семью оккупанта отблагодарили за смерть сына в Украине

13:20

Швалев уехал в пакете: ВСУ ликвидировали начальника российских разведчиковВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 декабря 2022: Тельцам – куча дел, Львам – изменения, а Рыбам - новости

12:51

Путин в истерике обвинил Запад в "растаскивании России" и цинично объяснил нападение на УкраинуВидео

12:42

Скабеева на "Голубом огоньке" опозорилась на всю Россию

12:08

4 верных способа понять, что собака вас обожает

11:49

Результаты визита Зеленского в США уже есть, мы будем просить больше ЗРК Patriot – посолВидео

11:21

РФ перебрасывает мобилизованных и технику: Подоляк о возможном вторжении со стороны БеларусиВидео

11:01

"Они готовятся к новому удару": Арестович рассказал, сколько ракет осталось у РоссииВидео

10:53

Поздравления с днем рождения в прозе – душевные строки своими словами для мужчин и женщин

10:32

Пожар в военкомате в Саратовской области: поджигателем оказался бывший депутат - СМИВидео

09:57

Распухший Басков впервые высказался о своем состоянии

09:10

День ангела в январе 2023: когда праздновать именины мужчинам и женщинам

09:02

Еще и медаль дали: в Украине ликвидировали вагнеровца-рецидивиста с десятилетним криминальным стажем

Реклама
09:00

Гороскоп на сегодня 25 декабря: день трудностей в любви и ссор в семьеВидео

08:34

"Бавовна" в Курске: в Сети сообщили о мощных взрывах в районе аэродромаВидео

08:30

Поздравления с Новым годом 2023 коллегам: яркие и прикольные пожеланияВидео

08:27

Путин не отдаст приказ о выводе войск с Украины - социологВидео

08:25

О чем не скажет Путин россиянам 31 декабрямнение

07:40

У "вагнеровцев" огромные потери, а наступление РФ под Бахмутом выдохлось - ISWВидео

06:20

У Путина рожа все больше и больше на Чикатило смахиваетмнение

05:40

Больше никогда не будете покупать в магазине: 2 простейших и вкусных рецепта домашнего майонезаВидео

05:00

"На фронте будет "мясорубка" с большими жертвами": астролог дал прогноз на первую половину 2023 годаВидео

04:30

В Германии прогнозируют большое наступление РФ на Украину в апреле: СМИ рассказали о двух сценарияхВидео

03:50

Ворвется "весна" с +16º: украинцев удивили аномальным прогнозом на КрещениеВидео

03:20

Как быстро засолить кусочки рыбы: идеальный рецепт к Новому году умопомрачительной закуски за 1 часВидео

03:03

Как сохранить зрение во время работы или учебы в темноте: 8 советов врачей

02:51

С юбилеем 30 лет девушке – поздравления от всего сердца, стильные открытки и картинки

02:19

Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делатьВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему русские пропагандисты наслаждаются блэкаутом в Украине

00:51

Приметы на 25 декабря: 3 самых строгих запрета, которые нельзя нарушать никому в большой праздникВидео

00:12

Католическое Рождество 2022: как положено праздноватьВидео

24 декабря, суббота
23:41

Запад боится распада России после того, как она проиграет в войне против Украины - КаспаровВидео

23:37

"Индейцы – это русские": пропагандисты в РФ придумали еще один способ обвинить СШАВидео

Реклама
22:49

Украина получит от Германии 26 военных грузовиков Rheinmetall HX 8x8: чем они известныВидео

22:40

Не только Иран: Свитан рассказал, кто готов поставлять России вооружение для ударов по УкраинеВидео

21:57

Как Гитлер в 1943-м: Путин уже проиграл войну, но еще будет создавать хаос – вице-президент Еврокомиссии

21:40

Кролик обгадил Киркорова: момент попал на видео

21:34

"Враг готовится": в ОК "Юг" предупредили о новом масштабном обстреле УкраиныВидео

21:26

Обкарнали со всех сторон: Алина Гросу удивила сменой имиджа

21:18

Из застолья – в больницу: 3 категории людей, которым нельзя есть холодец

20:55

Королевский рецепт Шубы на Новый год 2023: невозможно вкусный салат, который еще никто не пробовалВидео

20:51

"У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

20:30

Как выбрать натуральную красную икру к новогоднему столу: простые фокусы на заметку хозяйкамВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять