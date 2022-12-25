Путин не отдаст приказ о выводе войск с Украины - социолог

Сейчас вопрос в том, насколько серьезным ударом станет освобождение оккупированного Крыма, считает Игорь Яковенко.

Владимир Путин, российские военные / сайт Кремля, Миноборони РФ

Президент РФ Владимир Путин не выведет оккупационные войска из Украины. В России не обращают внимания на локальные поражения в войне.

Российский журналист и социолог Игорь Яковенко заявил в эфире "Эспрессо", что пока не видит такой возможности.

По словам эксперта, его удивило, что российские власти не отреагировали на освобождение Херсона.

"Я могу уверенно сказать, что Путин не отдаст приказ о выводе войск с территории Украины, по крайней мере я не вижу такой возможности. Есть довольно неприятная для меня новость: российское публичное пространство, российский телевизор, российские власти практически не отреагировали на освобождение Херсона. Я думал, что это будет удар довольно мощный. Российский телевизор, российские власти этот удар выдержали достаточно легко", - отметил Яковенко.

По его мнению, сейчас вопрос в том, насколько серьезным ударом станет освобождение оккупированного Крыма. Полуостров имеет большое значение для России.

"Я думаю, что этот удар путинский режим все же не сможет выдержать так легко, ведь Крым – это абсолютно знаковое явление и так легко проглотить освобождения Крыма, как проглотили освобождении Херсона, видимо, режим не сможет", - подытожил социолог.

Ранее бывший командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Также сообщалось, что глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

Читайте также: