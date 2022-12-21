Жалобы на "НАТО в Украине", бряцание ядеркой и мобилизация: главное из выступления диктатора Путина

Глава Кремля Путин повелел своим войскам оккупантов учиться у Североатлантического альянса и пытаться, дескать, перенять их военную тактику.

Ядерная триада России на 91% состоит из современных вооружений - Путин / Скриншот YouTube

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин выступил на коллегии оккупационного Министерства обороны и сделал ряд заявлений. Российский директор заявил о развитии ядерного оружия, пожаловался на "НАТО в Украине", повелел свои войскам учиться у Альянса, рассказал о проблемах с мобилизацией и пригрозил, дескать, наращиванием военного потенциала Москвы.

В ходе своего выступления, которое состоялось в среду, 21 декабря, он также рассказал о проблемах армии оккупантов с беспилотниками и оснащением военных. Также, по словам Путина, воевать против Украины готовятся 150 тысяч новых оккупантов.

Главные заявления Путина

"150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина - в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно"

"В январе на боевую службу выйдет "Адмирал Горшков" с новейшими "Цирконами".

"Уровень современных образцов вооружений в составе ядерной триады составляет 91%"

"Актуальная задача для российской армии — развитие технологии применения боевых беспилотников. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. БПЛА должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть"

"Против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО. Вся информация об их силах и средствах хорошо известна. Минобороны и Генштабу поручено проанализировать опыт и тактики НАТО, включить их в программу подготовки войск и оснащения армии"

"Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, нужно модернизировать систему военкоматов"

"Россия будет продолжать развитие ядерной триады: "Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности"

"У России есть вся информация о силах и средствах НАТО, которые применяются в Украине для противодействия России, сообщил Путин. Вся информация должна быть тщательно проанализирована"

"Россия будет продолжать наращивать военный потенциал"

"Все, что необходимо бойцу — должно быть современным и надежным"

"Нужно слышать тех, кто не замалчивает проблемы. Минобороны необходимо внимательно относиться к критике в свой адрес, даже эмоциональной, слышать и своевременно реагировать на нее"

Война России против Украины

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный недавно в интервью The Economist рассказал, что агрессор РФ с конца января или в марте может пойти в новое широкомасштабное наступление. Враг может снова попытаться захватить Киев, пойти в атаку на Донбассе или юге. Силам обороны Украины нужно оружие.

Президент Владимир Зеленский отметил, что следующие полгода станут решающими для Украины. Он призвал страны Запада поддержать украинское государство в отражении ракетных атак РФ, обеспечить стойкость страны зимой, усилить военную помощь и помочь в продвижении формулы мира.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук сказал, что ВСУ рассматривают сценарий возможного нападения России с севера, востока и юга. Наступление с территории Беларуси может произойти либо в конце февраля, либо позже. Украина готовится к отражению возможной вражеской атаки.

Смотрите видео ТСН - Россия собралась долго воевать против Украины

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