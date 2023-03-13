Цинизму нет предела: РФ двигает на Западе опасную пропаганду о "мире" в Украине – разведка Польши

Агрессор Россия применяет методы психологического давления, чтобы заставить Запад отказаться от военной поддержки Украины, сказал Станислав Жарын.

Пропаганда агрессора России продвигает на Западе нарративы "ложного пацифизма" - польская разведка / Коллаж скриншот YouTube, 24 ОМБр имени короля Даниила

Пропаганда страны-оккупанта России пытается продвигать на Западе тезис "ложного пацифизма". Москва усилила поддержку европейских пацифистов, которые выступают за немедленное прекращение боевых действий из соображений гуманности. Реализация подобных идей связана с угрозой быстрой победы агрессора над Украиной. Об этом заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что российская пропаганда осуществляет попытки использовать в своих интересах нарративы "ложного пацифизма", чтобы получить поддержку части мирового сообщества.

По словам польского чиновника, поскольку России нужно мнимое "перемирие" на войне против Украины, ее пропагандистская машина усилила информационную поддержку пацифистов Европы, которые продвигают идеи немедленного прекращения войны из соображений гуманности.

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"Однако воплощение таких идей приведет к тому, что Россия может одержать быструю победу над Украиной", - отметил Жарын.

Также он добавил, что публицисты, нарративы которых "согласуются с направлением российской пропаганды" и включают обвинения в адрес Варшавы и коллективного Запада в якобы "провоцировании войны", есть и в Польше.

"Подобные действия являются частью механизмов психологического давления, цель которого – заставить Запад отказаться от поддержки Украины", - подчеркнул Станислав Жарын.

Пропаганда в России

Один из политологов Кремля, пропагандист Сергей Марков ранее заявил, что развязанная агрессором Россией война против Украины провалилась. По его словам, ВСУ оказались слишком сильной армией, а для так называемой "реализации планов" оккупантов по захвату Киева может понадобиться 25 лет.

В Институте изучения войны отметили, что в Кремле началась борьба между главными действующими лицами в окружении Владимира Путина. По мнению аналитиков, об этом свидетельствует заявление спикера МИД оккупантов РФ Марии Захаровой о неудачных попытках Москвы сформировать единое информационное пространство. К тому же, как считают в ISW, Путин потерял контроль над машиной пропаганды агрессора России.

Война России против Украины: