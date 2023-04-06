Украине придется ждать исчезновения Путина, распада и войны в России пока не будет – Ганницкий

Изменения в пропаганде России сигнализируют о политическом противостоянии – пауки в банке борются за влияние и внимание Путина, считает Михаил Ганницкий.

Путину некому передать власть в России, он стал заложником своего режима – Ганницкий / Главред

Одним из главных столпов режима Владимира Путина в стране-агрессоре России является государственная пропаганда. На протяжении многих лет Кремль вбрасывает нужные для себя нарративы, чтобы консолидировать российское общество и обеспечить поддержку любых своих авантюр. Полномасштабное нападение на Украину преобразовало пропаганду и заставило верхушку адаптировать ее к текущей военно-политической ситуации.

В интервью Главреду журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий рассказал о ключевых принципах работы российской пропаганды, объяснил, почему в эфирах появляются заявления о поражениях оккупантов в войне против Украины, назвал версию ликвидации военного пропагандиста Владлена Татарского, оценил специфику борьбы в верхушке Кремля и указал на главную проблему, с которой столкнулся Владимир Путин в России.

Российская пропаганда на фоне поражений оккупационных войск России в Украине продолжает погружаться в состояние истерики. Мы видим, как так называемые эксперты в студиях и военные пропагандисты на YouTube-каналах все чаще говорят о страхах контрнаступления ВСУ, грядущем поражении и стали допускать даже развал РФ. Заявления идут вперемешку с угрозами уничтожить все и вся. Как вы полагаете, на что указывает ситуация в информационном поле?

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Не верю, что заявления российских пропагандистов, их псевдополитиков и "полевых командиров" о приближающемся поражении является именно тем, во что они действительно верят. Империалистическое мышление этих людей не позволяет им допустить очевидную для всего мира мысль о поражении России в войне.

Когда подобная риторика появляется в информационном пространстве, например, Гиркин-Стрелков начинает что-то говорить, это указывает на политическую борьбу внутри России. Пауки в банке борются за влияние и доверие населения. Часть из них пытается добиться внимания вождя, ведь тот, кто громко и вовремя закричит, получит шанс попасть в сводки, о нем доложат царю, после чего у человека появятся определенные политические или военные перспективы на России.

Поэтому я бы не говорил, что "российские элиты" с чем-то смирились и осознали неизбежность поражения. До этого еще далеко. Чтобы они приняли неизбежность, ВСУ еще придется много работать.

Впрочем, подобная коммуникация также направлена и на разрядку ситуации, чтобы создать противовес заявлениям Медведева и других представителей российской власти, которые повышают ставки, тиражируя угрозы применения ядерного оружия и дальнейшей эскалации войны.

Что касается так называемой российской оппозиции, людей наподобие Стрелкова, то она придерживается точно такой же, как и российская власть, идеологии и является частью системы. Это лица, которые оказались вне кормушки и хотели бы провести рокировку, чтобы выползти на топ. Они тоже повышают ставки в информационном пространстве, чтобы привлечь внимание широкой маргинализированной русской аудитории.

Именно такого плана игра идет в России.

Какие группы между собой ведут борьбу? Речь идет о противостоянии Минобороны и Пригожина, или это "война всех против всех"? К примеру, между ФСБ, ГРУ, МВД и Минобороны.

Если верить в теорию башен Кремля, о которой мы с начала 2000-х годов читали в относительно свободной прессе, она предполагает традиционное и одновременное противостояние всех ведомств и структур. Кроме МВД, ГРУ, ФСБ, Следкома и других органов, там присутствуют и другие силы. Такие, как, например, Рамзан Кадыров.

В том числе, и частные армии.

Да. Сильные губернаторы в отдельных регионах создают свои ЧВК и готовятся к возможным последствиям того, что сейчас происходит. Люди, которые находятся на уровень ниже российских военных преступников, понимают шансы армии РФ на поражение. Те, кто умнее, осознают, что шансы высоки. Идет очень серьезная и жесткая конкуренция.

На мой взгляд, они все еще конкурируют за внимание и доверие царя. Пока это нельзя назвать борьбой за достижение каких-либо стратегических целей. Обстановка сродни ситуации в Третьем Рейхе в 1945 году, когда политическое окружение Гитлера пыталось наладить политические линии с союзной коалицией, чтобы обеспечить себе будущее и в то же время, в последние дни перед крахом империи, заслужить дополнительные полномочия от вождя.

Какую роль в этих процессах может играть ближайшее окружение Путина? К примеру, братья Ротенберги, Ковальчуки.

Окружение Путина благодаря его длительному царствованию накопило значительные капиталы. В свое время за счет этих денег они жили роскошно, ни в чем себе не отказывали и удовлетворяли любые капризы. Но потом в супермаркете доехали до кассы, и пришло время платить по счетам.

Полагаю, у таких людей нет права на собственное мнение и самостоятельное принятие решений. Если Путин, царь, говорит им, что надо поделиться, помочь стране финансово, организовать ЧВК или убийство, все будет выполнено.

В принципе, олигархи Путина – это его клерки, которые управляют не принадлежащими им активами. Так выглядят олигархи в парадигме Путина и путинской России. Другие олигархи, среди которых, к примеру, Потанин и зять Ельцина Дерипаска – иная история, с семейными историческими договоренностями и понятиями.

Однако именно те олигархи, которые достигли богатства космического масштаба при Путине, не являются на 100% распорядителями этих денег. В понимании Путина они лишь управляют его активами. Путин считает, что все принадлежит ему, особенно то, что уже формально украдено у России.

Окружение Путина – лишь держатели общака или кошельки, которые не влияют на политику в России?

Ротенберги, Ковальчуки и другие – это даже не держатели общака. Наверное, держателем общака можно назвать только Путина. Они – носящие из общака и раздающие.

В Санкт-Петербурге ликвидировали военного пропагандиста Владлена Татарского. Является ли его убийство проявлением одного из противостояний в верхах РФ?

Сложно сказать. Я не верю в версию о зачистке людей, которые что-то знают и другие подобные версии. В конкретной ситуации на это не похоже. Выглядит неправдоподобно и нецелесообразно.

Я думаю, дело в другом. В Москве сейчас серьезный скандал вокруг строительства большой мечети. Проект продвигает и активно поддерживает Рамзан Кадыров. Наш бывший соотечественник, военный преступник, "блогер" и "военкор-Z" выступил против этого проекта. На его канале можно увидеть опосредованные высказывания, поскольку он, конечно, не хотел ссориться с кадыровцами. В частности, военный пропагандист опубликовал пост о том, что локация для строительства мечети выбрана неудачно, поскольку это святое и популярное у православных москвичей место. Вместо этого он предлагал передать под строительство мечети другую площадь.

Наиболее вероятной версией ликвидации боевика мне кажется привет от кадыровцев. Во-первых, чтобы устранить громкое медийное лицо, которое осмелилось выступить против, а во-вторых – послать сигнал на будущее всем возможным "блогерам", "военкорам" о том, что не стоит спорить с вице-королем. Рамзанка все решил, поэтому вам, холопам московским, надо смириться и подмешивать бетон для фундамента.

Может ли пропаганда России в условиях противостояния в верхушке в один момент просто рухнуть, рассредоточиться и стать бессильной? В 2011-2012 годах мы видели, что были определенные проявления разных информационных направлений на фоне конкуренции между Кремлем и правительством.

Пропаганда в России – это, в первую очередь, инструмент обслуживания власти. Признаки жизни и конкуренции являются симулякром. Образом, намеком на возможную демократию и канализацию агрессии для внутреннего рынка. Россияне рассуждают о том, что все не так однозначно, в момент, когда тот, кому это нужно, ведет свою игру.

Анализируя все геополитические ошибки страны-террориста Российской Федерации, можно вспомнить, что ни один из представителей власти не выступил против действий Кремля. Никто реально не отреагировал на вторжение в Грузию в 2008 году, оккупацию Крыма с Донбассом и полномасштабное нападение на Украину в новейшей истории.

В России любят иногда создать видимость плюрализма мнений, чтобы скрыть принятие больших решений одной маленькой группой. Холопы не должны думать, что все законсервировано, и они живут в ситуации полной безысходности.

Кроме того, пропаганда для них важна и с точки зрения стратегии. В будущем должно быть разделение ответственности для выстраивания системы круговой поруки. Она должна базироваться на том, что все, даже те, кого считали независимым, поддержали решения властей.

Не думаю, что в России кто-либо противостоит Путину и его решениям. Не важно, о каком центре говорить – Совете безопасности Патрушева или ФСБ Бортникова. Как таковой конкуренции нет.

Даже если бы у кого-то и было альтернативное мнение, его боялись бы высказывать и продвигать. Пропаганда выступает инструментом и продолжением политики того, кто руководит Кремлем и репрессивным аппаратом, кто контролирует ситуацию. Если Киселев сказал, что Путин молодец, а Шойгу – дурак, это значит, что либо Путин так захотел, либо тот, кто отвечает за информационную политику, решил, что в конкретный момент надо назвать Шойгу дураком.

Я абсолютно не верю, что у пропаганды есть несколько центров управления. У нее всегда один центр, единый Геббельс, вертикаль, благодаря которой пропаганда и работает. Как только появляется вариативность центров принятия решений и передачи команд, весь строй пропаганды рушится, а информационная политика разваливается. Мы понимаем, что пропаганда всегда ориентирована на одно лицо, на котором все замкнуто. Это человек, от которого исходят решения, что подавать, как, и о чем рассказывать.

Какие вы видите сценарии смены власти в России?

Я не вижу сценария смены власти в настоящий момент, при живом Путине. Мне кажется, что Путин сосредоточил максимальное влияние на этой территории. На его политической фигуре замкнуты идеологическая, культурная и информационная сферы. Наверное, нам придется подождать либо его физического устранения, либо ухода естественным путем.

Гипотетическим подарком для всех нас может стать усиление внутреннего противостояния, которое приведет к началу гражданской войны. Вот тогда реально появится больше одного центра принятия решений.

Чтобы в России сменилась власть, Путин должен физически умереть или исчезнуть. Это как в истории со Сталиным, Брежневым и Гитлером. У Путина нет ни одного политического конкурента, который по своему влиянию, уровню контроля над ситуацией и популярности мог бы составить ему конкуренцию или стать альтернативой.

Получается, преемников Путина вы пока не видите?

Преемников Путина я не вижу. Не думаю, что Путин захочет уйти из власти, пока он в состоянии руководить, связно разговаривать и ходить. Пусть даже три фсбшника ходят за ним с чемоданчиками для сбора фекалий. Путин не отдаст власть, пока способен функционировать.

Путин загнал свое окружение, элиты и подданных в сложную ситуацию. Он понимает, как сильно его ненавидят, особенно самые приближенные лица. Вариант с преемником был бы для Путина идеальным, но он не может никому доверять и не готов при жизни отдать власть. Путин всегда будет опасаться расплаты, потому что в России ордынская система управления.

Для передачи власти Путину нужен сын, которого у него нет, в отличие от Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане (Бердымухамедов-старший весной прошлого года передал президентский пост своему преемнику Сердару, – ред.). У Путина только дочки. Мужья дочерей не являются политиками и чиновниками, да и, очевидно, они не настолько идиоты, чтобы иметь политические амбиции в том, чем является современная Российская Федерация. У Путина нет кровного родственника, которому он передал бы власть. Никому другому Путин не доверяет и поэтому не может отдать руководство страной. Выбора нет.

Путин – заложник собственной власти. Даже если в какой-то момент он устанет и все поймет, он не сможет, как Ельцин, сказать: "Я устал, я ухожу". Его разорвут.

Вы упомянули о сценарии гражданской войны в России. Как она может выглядеть? Это противостояние регионов против Москвы, межэтнические конфликты?

Как мы знаем, в России несколько замороженных межэтнических конфликтов. В первую очередь, это чечено-ичкерийский конфликт, где пока худо-бедно сдерживает ситуацию наместник Путина, вице-король Кадыров. Есть история с республикой Тыва, откуда родом Шойгу и куда опасно заезжать россиянам славянской внешности – их там не любят. Очаг напряженности существует и в Дагестане. В ряде других регионов свой уклад жизни и традиции. Люди, которые там живут, не видят себя частью российского и путинского панславизма, поскольку не являются славянами. Многие из них не считают себя русскими.

Из-за падения уровня жизни и экономических проблем могут произойти гражданские и межэтнические конфликты. На России бунты всегда начинались с экономики – пустых холодильника и кошелька. Февральская революция 1917 года началась в Петрограде после того, как в городе три дня не было свежего хлеба.

Впрочем, я бы наивно не надеялся на то, что вот-вот Россию додавят санкциями, россияне проголодаются, и начнутся события. Я говорю, что это лишь один из возможных вариантов.

Что касается борьбы элит, об этом говорить пока рано. Власть зацементирована и держится крепко. Даже губернаторы отдельных регионов, которые ощущают себя самостоятельными и сильными, как минимум не готовы защищать свою субъектность внутри России. Поэтому начали создавать вооруженные формирования в своих регионах. Возможно, формирование частных армий станет катализатором усиления регионов. Когда губернатор, условно говоря, отдаленного Хабаровского края понимает, что у него есть силы, ресурсы и союзники, чтобы отстаивать свою самостоятельность или более широкую автономию, он может попытаться предпринять какие-то действия.

Но здесь важен еще один момент. Когда Ичкерия пыталась обрести независимость, у Джохара Дудаева было признание, ряд контактов с внешними силами хотя бы в арабском и мусульманском мире. У Дудаева была определенная субъектность. К сожалению, Украина в свое время не разобралась в ситуации и не подержала Дудаева и народ Ичкерии в борьбе за их свободу.

Нынешние руководители регионов Российской Федерации субъектностью не обладают. В лучшем случае их рассматривают как подельников Путина и соучастников всех преступлений. Все знают, что они дикие коррупционеры и отмыватели денег. Диалог с ними никто вести не будет. Разве что Си Цзиньпин, может быть, будет говорить о присоединении Хабаровского края как новой автономии в составе великой Поднебесной.

Гражданская война внутри России является желаемым для нас вариантом. Но даже когда я об этом говорю, ловлю себя на мысли, что такая перспектива сродни нашей пословице "дурень думкою багатіє". Хотелось бы, чтобы за нас кто-то сделал всю работу, чтобы россияне погрязли в проблемах и забыли о нас. Но так не получается, и в ближайшие годы этого не произойдет. Нашу работу придется делать нам самим.

Распад России – вероятен?

В ближайшие годы – нет. Давайте даже пофантазируем. Если верить опросам сомнительной российской социологической организации Левада-Центр, поддержка агрессивной внешней политики, которую ведет сейчас Российская Федерация, во всех регионах является значительной. От Камчатки до Калининграда агрессию поддерживают больше половины населения.

И чем дальше от Москвы, тем выше поддержка.

Да, это первый момент.

Второй – управляемая пропаганда интерпретирует события в правильном для Москвы ключе. Россиян, которых съедает национальный комплекс неполноценности, подпитывают вечным "вставанием с колен", риторикой о "можем повторить" и другими штампами. И они очень хорошо принимают эту пропаганду, которая вещает о том, что вокруг одни враги: нас пытаются уничтожить, надо как-то держаться, сплотиться. Россияне не хотят идти умирать в окопах и штурмовать украинцев под Бахмутом. Им хотелось бы наслаждаться каким-то величием, которое достанется на халяву.

Однако никакой другой альтернативы они не видят. России нужен хотя бы 5-летний период информационной детоксикации и перевоспитания, чтобы россияне узнали, почему к ним так относятся соседи, а также как соседние государства – страны Балтии, бывшие участники Организации Варшавского договора и СССР – трактуют исторические события. Если бы им рассказали о преступлениях Гулага, большевиков, царей от Петра до Николая, тогда появился бы шанс на просветление.

Возможно, в такой ситуации они задумаются о том, что налоговые отчисления и гигантские нефтегазовые доходы лучше направить на свои нужды – хорошо пожить, провести в дома канализации, положить асфальт во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге, а не на политические фантазии их шизофреников-руководителей.

Впрочем, россияне законсервированы и находятся в вакууме. Сейчас им могут еще больше ограничить доступ в Интернет и сузить возможности для поиска информации. Поэтому шансов на изменение их мировоззрения и понимания дальнейшего движения своей страны практически нет.

Соответственно, развал России может произойти разве что на почве межэтнических конфликтов, однако сейчас об этом рано говорить. Некому разыграть такую монету, до таких событий еще нужно дожить. Сначала россияне должны здорово обеднеть и понять, что им не хватает, условно говоря, еды, и почувствовать значительное ухудшение условий своей жизни. И тогда, может быть, у малых народов России возникнут вопросы. Допускаю, что бунт могут поднять якуты, у которых были подобные попытки в 2010-е годы, или буряты, в республике которых добывают больше всего в мире алмазов, а уровень жизни – как во всей России за пределами Москвы. События возможны, однако, к сожалению, говорить об этом пока рано.