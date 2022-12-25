"Мирный диалог на условиях РФ": Москва на Западе двигает пропаганду о "переговорах" – СНБО

В своей пропаганде оккупант Россия использовала вражеские Telegram-каналы и иностранные издания, рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Россия на Западе пытается продвигать нарративы о "переговорах" на своих условиях - СНБО / Коллаж соцсети, скриншот YouTube

Пропаганда Кремля на этой неделе работала над продвижением своих нарративов о, дескать, "переговорах на условиях России" на Западе. Москва использовала для распространения своих манипуляций вражеские Telegram-каналы и иностранные издания. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили в Центре, в издании The American Conservative на днях появилась публикация, в которой полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор сказал, что единственным вариантом завершения войны России против Украины является, мол, проведение "мирных переговоров с признанием законных интересов безопасности России в регионе".

Кроме того, в ЦПД отметили, что каналы российских оккупантов в Telegram со ссылкой на издание Politico писали о якобы стремлении американских политиков и чиновников к завершению войны дипломатическим путем, поскольку поддержка войны не может постоянно продолжаться.

Также в СНБО указали, что российские пропагандисты работали над распространением по Сети опроса в болгарских Фактах по поводу того, насколько перспективная идея о проведении мирных переговоров относительно завершения войны. Пропагандисты добавили к опросу поддельные комментарии обычных болгар, которые, дескать, полагают, что украинцы должны прекратить сопротивление военной агрессии РФ.

Планы России по захвату Украины

Диктатор агрессора РФ Владимир Путин на днях пожаловался, дескать, на "НАТО в Украине" и сказал, что страна-оккупант намерена усилить свой наступательный потенциал.

По словам российского директора, 150 из 300 тысяч новых мобилизованных захватчиков готовятся воевать против Украины.

По данным британского издания Financial Times, Путин во время разговора с представителями своих спецслужб сказал, что обстановка на войне против Украины "чрезвычайно сложная".

Впрочем, Кремль готовит российское государство к затяжной войне, а Путин, как и раньше, собирается захватить Украину.

Российский журналист Игорь Яковенко полагает, что Путин не отдаст приказ на вывод войск из Украины. Но остается вопрос того, как Кремль отреагирует на освобождение украинской армией оккупированного Крыма.

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