'Путин хочет ликвидировать Зеленского': Данилов раскрыл настоящие планы Кремля

Секретарь СНБО отметил, что РФ не сняла с повестки дня задачу по ликвидации Зеленского.

Путин не отказался от планов ликвидации Зеленского / скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не отказался от своих планов по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Задачу по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня", - заявил Данилов в интервью Укринформу.

По его словам, ранее у россиян не получилось физически ликвидировать Зеленского, поэтому сейчас они пытаются политически уничтожить украинского гаранта.

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"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", - пояснил секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что в конце февраля – начале марта 2022 года "был горячий период" относительно попыток физически устранить Зеленского.

"Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза для президента существует всегда. Поэтому соответствующие институты все это отрабатывают соответствующим образом", - добавил он.

Покушения на президента Зеленского

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - сообщил Лубкивский, добавив, что все доказательства относительного сговора будут представлены Международному суду.

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