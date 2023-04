Начал заикаться и всячески выкручиваться: Путин попал в неловкое положение на встрече с послами

После произнесения речи российский диктатор ждал громких аплодисментов, однако в зале воцарилась неловкая тишина.

Путин оконфузился на встрече с послами / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств, прибывшим в РФ, оказался в неудобном положении. Соответствующий момент был зафиксирован на видео и выложен в Сеть Telegram-каналом SOTA.

Так, на указанной церемонии глава Кремля произнес обширную речь по проблемам внешней политики.

"...и в этом смысле желаю вам всяческих успехов. Благодарю вас за внимание", - подытожил Путин в своей речи и начал ждать аплодисментов.

Никто из присутствующих не отдавал почтительные хлопки президенту страны-агрессора и не проявил никакой реакции после его выступления. Таким образом, Путин начал всячески выкручиваться из этой неудобной ситуации. Он продолжил свою речь, чтобы объяснить, что она уже завершилась. При этом он начал заикаться.

"Все. На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся поговорить с вами лично, но в ходе вашей работы, убежден, такая возможность еще неоднократно предоставится. Всего вам самого доброго. Спасибо. All the best", - сказал глава Кремля.

Однако и после этого иностранные дипломаты не аплодировали диктатору. Поэтому озадаченный Путин ушел из зала.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин жестко опозорился во время встречи с российскими олигархами. Он сказал слова о любви к Ленину и назвал себя "девочкой-припевочкой". Это произошло сразу после того, как один из участников встречи задал Путину вопрос о возможности внедрения рекламных технологий для развития бизнеса, которые позволили бы предпринимателям стать новым видом медиа. Однако неожиданно Путин начал говорить о "девочке-припевочке".

Кроме того, ранее Путин встретился якобы с матерями погибших оккупантов. Он решил сгладить углы и объяснить, что "все мы смертны" и если бы солдаты не погибли на войне, то они могли бы умереть по другой причине. Он акцентировал внимание на том, что в России многие погибают в авариях или умирают от алкоголя.

