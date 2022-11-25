"Все мы смертные": Путин шокировал своим заявлением даже матерей погибших оккупантов

Путин шокировал матерей погибших российских солдат / Коллаж фото скриншот

Российский диктатор Владимир Путин встретился якобы с матерями погибших. Он решил сгладить углы и объяснить, что "все мы смертные" и если бы солдаты не погибли на войне, то они могли бы умереть по другой причине. Видео уже разлетелось в Сети.

"Важно то, что все мы смертные, мы все под Господом, под Аллахом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили", - сказал Путин.

Он акцентировал внимание на том, что в России многие погибают в авариях или умирают от алкоголя.

"У нас в ДТП погибают 30 тыс. человек, от алкоголя примерно столько же ... Некоторые живут как-то непонятно и уходят от водки или еще от чего-то. А потом жили или не жили, незаметно пролистнуло", - сказал диктатор.

Путин пытался убедить женщин, что их сыны "ушли не зря".

Путин шокировал матерей погибших российских солдат / скриншот

Война России против Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к переговорам РФ, если они будут основываться на территориальной целостности государства в границах 1991 года.

Первым шагом Москвы должен стать вывод своих оккупационных войск с украинской территории.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия, дескать, уже не ставит перед собой "задачи по смене власти в Украине". По словам Пескова, мол, "спецоперация" преследует "иные цели".

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что если война РФ против Украины затянется, а ВСУ будут продолжать одерживать победу на поле боя, Путин может вернуться к ядерным угрозам. По мнению Остина, если агрессора Россию не остановить, другие автократы мира попробуют получить ядерные вооружения.

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