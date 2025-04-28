Меган Маркл впервые прокомментировала развод с принцем Гарри

Меган Маркл, наверно, впервые рассказала, сколько собирается прожить с Гарри.

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Принц Гарри и Меган Маркл счастливо живут вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

Что сказала Меган Маркл

Что по ее мнению не стоит делать в браке

Меган Маркл опровергла предположения о том, что она и принц Гарри собираются развестись.

Как пишет Page Six, герцогиня Сассекская прокомментировала давно циркулирующие, необоснованные слухи о разводе, появившись в понедельничном выпуске одноименного подкаста Джейми Керн Лимы.

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"Как вы думаете, вы будете женаты вечно?" — спросил ведущий у Маркл, на что она с энтузиазмом ответила: "Да!"

"Он еще и лис, если вы не заметили", — восторженно отзывалась Маркл о герцоге Сассекском. "Мой муж очень, очень красив. Но его сердце еще прекраснее".

Лима отметила, что глаза Маркл "сияли", когда она размышляла о своем браке с Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри счастливы вместе/ instagram.com/meghan

Основательница As Ever, 43 года, сказала, что рыжеволосый королевский 40 лет — "такой замечательный партнер", и отреагировала на недавние слова Гарри о том, что он "полностью поддерживает" все ее рабочие начинания.

"Я чувствую это каждый день, насколько он поддерживал и поддерживает", — сказала она.

Принц Гарри и Меган Маркл построили семью / ua.depositphotos.com

Маркл считает, что важно не воспринимать наличие такого поддерживающего партнера как должное.

"Эй, этот мужчина любит меня так сильно, и вы знаете, посмотрите, что мы построили. Мы построили прекрасную жизнь, и у нас двое здоровых и красивых детей", — сказала она об их детях, принце Арчи, 5 лет, и принцессе Лилибет, 3 года.

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Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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