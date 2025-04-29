Горят автомобили и частный дом: Киев атаковали ударные дроны

В столице прогремели мощные взрывы.

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Киев под атакой "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

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Россия атаковала "Шахедами" Киев

Предварительно, в результате атаки горит частный дом и автомобили

В ночь на 29 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. В столице прогремели мощные взрывы. Об угрозе "Шахедов сообщали Воздушные силы ВСУ.

В 00:38 Киевская ОВА сообщила, что зафиксировано движение вражеских БпЛА и в регионе работают силы ПВО. По данным Воздушных сил, "Шахеды" были севере Киевщины.

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"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - написали в Киевской ОВА.

Уже в 00:46 в Киеве объявили тревогу, а через несколько минут мониторинговые каналы писали о звуках взрывов в столице.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что в Киеве работает ПВО.

Позже он сообщил, что в Деснянском районе зафиксировано падение обломков. На место направляются спасатели.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе горит частный дом и машины.

Он добавил, что экстренные службы направляются на место.

Shahed / Инфографика: Главред

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Напомним, в понедельник, 28 апреля, россияне ударили дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Черкассах и еще ряде населенных пунктов пока нельзя пользоваться газом. Он призвал местных жителей и предприятия перекрыть газ в помещениях.

Как ранее писал Главред, в ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. В результате атаки в столице погибли мирные жители, десятки получили ранения.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты использовали баллистическую ракету северокорейского производства для удара по столице.

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Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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