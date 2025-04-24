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Россия ударила по Киеву ракетами из КНДР: Зеленский назвал новые детали обстрела

Юрий Берендий
24 апреля 2025, 21:34обновлено 24 апреля, 22:42
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По предварительным данным Россия в рамках комбинированного удара по Киеву применила северокорейские баллистические ракеты, отметил Зеленский.
Россия ударила по Киеву ракетами из КНДР: Зеленский назвал новые детали обстрела
Россияне применили баллистическую ракету производства Северной Кореи / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • Предварительно, РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами из КНДР
  • В результате обстрела погибли 12 человек, еще более 100 - ранены

После очередного массированного ракетного удара по Киеву, унесшего жизни мирных жителей, Украина призывает мир к решительному давлению на Россию и ее союзников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве продолжается разбор завалов после очередного ракетного удара России. Родственники тех, кто может находиться под обломками, находятся на месте трагедии. Спасатели и экстренные службы продолжают работать, пока не будет установлена судьба каждой возможной жертвы.

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"По предварительной информации, россияне применили баллистическую ракету производства Северной Кореи. Наши спецслужбы проверяют все детали", - сообщил глава государства.

Он также подчеркнул, что если подтвердится, что ракета была изготовлена в Северной Корее, это станет очередным свидетельством преступного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Президент подчеркнул, что Россия и КНДР вместе убивают мирных людей, именно в этом, по словам Зеленского, заключается суть их союза.

Россия регулярно использует ракеты и артиллерию, в то же время Северная Корея имеет возможность совершенствовать свое оружие в условиях реального конфликта.

"Ни одна страна мира не должна оставаться в одиночестве против таких угроз. Только за сегодня российская армия в массированном ударе против наших городов, против наших гражданских применила более 200 средств поражения - ракет и ударных дронов. По состоянию на это время более 100 человек ранены, 12 человек убиты. Мои соболезнования...", - написал он.

Президент подчеркнул необходимость решительного международного давления на Россию, чтобы остановить ее агрессию. Даже несмотря на дипломатические усилия мирового сообщества, Кремль продолжает обстрелы мирного населения, что свидетельствует об отсутствии страха у Путина.

Зеленский призвал к полному и безусловному прекращению ракетных атак со стороны России и подчеркнул, что справедливое завершение войны должно предусматривать усиление украинской системы противовоздушной обороны для обеспечения безопасности граждан.

"Спасибо всем в мире, кто помогает. Сотрудничество государств, которые ценят людей и жизни, должно останавливать союзы убийц", - резюмировал Зеленский.

ракеты кндр инфографика
Что известно о корейских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Удары по Украине 24 апреля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате масштабной атаки России по Украине в девяти регионах страны вспыхнуло около 40 пожаров, которые удалось ликвидировать силами ГСЧС. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Под комбинированным воздушным ударом оказались Киев и область, а также Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.

Во время обстрела столицы российские войска использовали широкий арсенал вооружения, включая баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства, крылатые ракеты и дроны Shahed-136.

Президент Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, прокомментировал последствия массированной атаки. По его словам, утром Украина подверглась одной из самых мощных атак со стороны агрессора, в воздушном пространстве страны находились более 200 вражеских объектов, среди которых ракеты различного типа, в том числе баллистические, и ударные беспилотники.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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