РФ била по Киеву ракетами KN-23 из КНДР: в Defense Express узнали детали

РФ провела дополнительные работы по KN-23 для достижения ею большей точности и надежности.

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РФ била ракетами KN-23 / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, defence-ua.com

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Об использовании нескольких KN-23 говорит результат анализа обломков

РФ провела дополнительные работы по KN-23

В ходе комбинированного воздушного удара по Киеву страна-агрессор РФ использовала баллистические ракеты KN-23 из КНДР, вместе с крылатыми ракетами и дронами типа Shahed-136.

В Сети уже активно распространилось видео с падением KN-23 в жилую застройку столицы Украины, на котором также видно, еще одно облако от взрыва, пишет Defense Express.

видео дня

Об использовании нескольких KN-23 говорит результат анализа обломков, о котором изданию сообщили собственные источники. При этом в случае уничтожения баллистической ракеты, если не была подбита ее боевая часть, она взрывается на земле при падении.

В материале напоминается о том, что по данным объявленным Главным управлением разведки Минообороны, РФ провела дополнительные работы по KN-23 для достижения ею большей точности и надежности.

/ Инфографика: Главред

"Но теперь те изменения, которые были внесены в ракету российскими специалистами, очевидно, позволяют врагу активнее применять KN-23 для ударов по целям типа "жилой массив" с целью террора и убийства гражданского населения", - говорится в материале.

/ Скриншот

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Как сообщал Главред, в результате ночной атаки РФ в Киеве 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову. В нескольких районах зафиксировано падение обломков, пожары в жилых домах, гаражах и авто.

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