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РФ била по Киеву ракетами KN-23 из КНДР: в Defense Express узнали детали

Алексей Тесля
24 апреля 2025, 12:36
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РФ провела дополнительные работы по KN-23 для достижения ею большей точности и надежности.
Ракета KN-23, карта тревог
РФ била ракетами KN-23 / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, defence-ua.com

Главное:

  • Об использовании нескольких KN-23 говорит результат анализа обломков
  • РФ провела дополнительные работы по KN-23

В ходе комбинированного воздушного удара по Киеву страна-агрессор РФ использовала баллистические ракеты KN-23 из КНДР, вместе с крылатыми ракетами и дронами типа Shahed-136.

В Сети уже активно распространилось видео с падением KN-23 в жилую застройку столицы Украины, на котором также видно, еще одно облако от взрыва, пишет Defense Express.

видео дня

Об использовании нескольких KN-23 говорит результат анализа обломков, о котором изданию сообщили собственные источники. При этом в случае уничтожения баллистической ракеты, если не была подбита ее боевая часть, она взрывается на земле при падении.

В материале напоминается о том, что по данным объявленным Главным управлением разведки Минообороны, РФ провела дополнительные работы по KN-23 для достижения ею большей точности и надежности.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

"Но теперь те изменения, которые были внесены в ракету российскими специалистами, очевидно, позволяют врагу активнее применять KN-23 для ударов по целям типа "жилой массив" с целью террора и убийства гражданского населения", - говорится в материале.

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Что известно о Defense Express

Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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