https://glavred.info/war/zelenskiy-otvetil-na-obvineniya-trampa-o-yakoby-vine-ukrainy-v-nachale-voyny-10658987.html Ссылка скопирована

Зеленский ответил на обвинения Трампа о якобы вине Украины в начале войны / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров из США не перекладывать ответственность за войну на Украину, подчеркнув, что именно Россия является агрессором. Об этом Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за усилия, направленные на прекращение войны в Украине, однако подчеркнул, что не хочет слышать несправедливых обвинений в адрес Украины относительно начала конфликта.

"Я уважаю тот факт, что президент Трамп стремится к миру. Но вы не должны говорить, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям больно это слышать", - заявил Зеленский. видео дня

Он подчеркнул, что США являются важным стратегическим партнером, чья сила могла бы сыграть ключевую роль в усилении давления на Россию.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит влияние Соединенных Штатов и стремится достичь мира именно с позиции силы.

"Это было бы полезно в отношении России. Чтобы сила была направлена на Россию, потому что она является агрессором", - рассказал Зеленский.

В то же время он призвал американскую сторону не пытаться сохранять искусственный "баланс" в риторике.

Президент также отметил, что уважает намерения Дональда Трампа искать пути к миру, даже несмотря на его особый подход.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Он также выразил уверенность, что Путин учтет его позицию относительно прекращения атак.

В ночь перед этим заявлением Россия нанесла новый масштабный удар по территории Украины, применив дальнобойное оружие с воздуха, суши и моря, а также ударные дроны. Несмотря на это, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в комментарии для The Guardian возложила ответственность за срыв дипломатических усилий на президента Украины.

Во время отражения массированной атаки украинские военные впервые применили истребители F-16 и Mirage, предоставленные западными союзниками, сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред